Nova pravila za agencije za potraživanje dugova: Što se više ne smije i koja su prava dužnika

Ministar financija Marko Primorac predstavio je danas prijedlog zakonskog uređenja načina, uvjeta i postupaka servisiranja i kupoprodaje potraživanja, u povodu puštanja u javno savjetovanje. Najvažnije novosti zakonskog paketa odnose se na bolju zaštitu dužnika prije kupoprodaje njegovog dugovanja, zatim bolju zaštitu nakon kupoprodaje, tu je i uvođenje obaveze licenciranja servisera neprihodonosnih kredita, kao i nadzor nad radom subjekata koji se bave djelatnošću kupoprodaje i servisiranja potraživanja.

"U raspravama je došlo do saznanja o tome na koji način određeni subjekti postupaju nad dužnicima. Mi smo usklađujući sustav s europskom direktivom ali i skupljajući određene činjenice koje nisu bile jasne odlučili skupiti sve i ponuditi jedno rješenje koje će biti sveobuhvatno. Mijenjamo dva zakona. Zakoni o stambenom potrošačkom kreditiranju i potrošačkom kreditiranju. Uvodimo jednu novost u dijelu zakona o servisiranju i prodaji potraživanja", kazao je Primorac. Paket je danas upućen u javno savjetovanje, ono će trajati do 26. kolovoza, a plan je da 14. rujna sa sjednice Vlade zakonske inicijative budu upućene u saborsku proceduru

"Uređuje se komunikacija s dužnikom. Mislimo da je to jedan od važnih elemenata. Uvodi se obveza unutarnjih rješavanja prigovora. Dužnici će moći agencijama koje se bave ovim poslom podnositi prigovore i agencije će morati uspostaviti sustave za rješavanje prigovora. Omogućit će se podnošenje pritužbi nadzornom tijelu, kao i prekršajne odredbe", kazao je između ostalog Primorac.

Za nadzor subjekata u segmentu kupoprodaje i servisiranja neprihodonosnih kredita nadležna će biti Hrvatska narodna banka (HNB), a za ostala potraživanja tu je Financijski inspektorat. I jedna i druga institucija će imati mogućnost izricanja nadzornih mjera, kao i pokretanja prekršajnog postupka, rekao je Primorac.

"Dužnika se mora obavijestiti o izvršenju kupoprodaje, dakle on će znati kome se prodaje njegov dug", kazao je.

"Prije kupoprodaje se dužniku moraju ponuditi mjere, kao što su produljenje roka otplate, promjenu tipa kredita, odgodu plaćanja cijelog ili dijela obroka, promjenu kamatne stope. Uvodimo I nove mjere. Omogućuje se odgoda plaćanja, djelomična otplata, konverzija ili djelomičan oprost i konsolidacija duga", dodao je.

Primorac je komunikaciju s dužnikom apostrofirao kao ključan element zaštite potrošača, s obzirom da su u tom segmentu dobili i najviše pritužbi i prigovora građana.

Po tom pitanju, kako komunikacija ne bi bila neprimjerena i preagresivna prema dužnicima, propisuje se da je dopušteno kontaktirati isključivo dužnika, a ne primjerice njegovu obitelj, prijatelje ili poslodavca. Kontaktirati će ga se moći jednom mjesečno, osim u iznimnim slučajevima, primjerice ako je riječ o nuđenju povoljnijih uvjeta od postojećih. Kontakt će biti moguć samo radnim danom od 8 do 20 sati, a između ostalog, zakon propisuje i zabranu posjećivanja u dom.

Zakonodavnim okvirom se ne smije djelovati poticajno na neuredne platiše

Primorac je apostrofirao potrebu svijesti o tome da se zakonodavnim okvirom ne smije djelovati poticajno na one koji su neuredni u izvršavanju svojih obaveza. No ocijenio je da je zakonskim prijedlozima postignut "fini balans" između potrebe zaštite potrošača s jedne strane, a s druge neotvaranja prostora za one koji žele poslovati neuredno i ne izvršavati obaveze.

Između ostalog, napomenuo je i da neće biti omogućena kupoprodaja bilo kakvih potraživanja vezanih uz prihode državnog proračuna, primjerice od poreza. Također, istaknuo je Primorac, kada zakonske izmjene stupe na snagu, one će se primjenjivati na sve otkupljene kredite i potraživanja, postojeće i buduće.

Naglasio je i da se pri izradi ovih rješenja vodilo računa o tome da izvorni dužnik nakon kupoprodaje ne smije doći u nepovoljniji položaj od onog u kojem je bio prije prodaje potraživanja. "Ukoliko se utvrdi da je došao u nepovoljniji položaj, prodavatelj potraživanja, ali i kupac, praktički solidarno imaju odgovornost", izjavio je Primorac.

Prijedlog zakonskog uređenja načina, uvjeta i postupka servisiranja i kupoprodaje potraživanja

