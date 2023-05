Primorac o porezu na nekretnine: 'Bilo bi dobro da postoji. Međutim, nije u programu ove Vlade'

Poreznim izmjenama apsolutno se mogu jamčiti veće plaće, potvrdio je ministar financija Marko Primorac nakon današnjeg predstavljanja poreznih izmjena. "Uz izmjene zakona o porezu na dodanu vrijednost, dobit i ostalih zakona - ključni je cilj bio napraviti određene zahvate u Zakonu o porezu na dohodak i doprinosima i omogućiti povećanje plaća svima uslijed intervencija države i to od 1. siječnja sljedeće godine. Ta intervencija se sastoji od tri ključna stupa. Prvi je intervencija u sustavu doprinosa za mirovinsko osiguranje I stup. Drugi stup je u sustavu osnovnog osobnog odbitka i treća je nešto što je omogućavanje veće autonomije jedinicama lokalne samouprave, a to je spajanje prireza s porezom na dohodak. Ovaj posljednji stup nema veze s povećanjem plaće ako se za to ne odluče jedinice lokalne samouprave. Ali, ova prva dva jamče veću plaću - svima", kazao je za RTL Danas.

Na pitanje što ako lokalni političari, primjerice, smanje porez na dohodak, ali povećaju cijene vrtića, Primorac odgovara: "Svaki gradonačelnik ili kandidat za gradonačelnika ili načelnika imat će malo veće mogućnosti nego sada. Do sada su imali mogućnost utvrđivanja cijena vrtića… Ako govorimo o porezima lokalnih jedinica, i dosad su lokalne jedinice imale mogućnost utvrđivanja stopa pojedinih poreza. Kod poreza za kuće za odmor su imale mogućnost utvrđivanja poreza između 5 do 15 kuna po četvornom metru. Kod poreza na potrošnju su ga mogli uvesti od 0-3 posto. I ono što smo učinili na ovaj način spajanjem prireza s porezom na dohodak - omogućili smo da i kod poreza na dohodak imaju ograničenu autonomiju jednako kako imaju i za sve ostale lokalne poreze".

"Oni su mogli i sada smanjiti sve poreze lokalne koji su imali, ukinuti ih i povećati neke druge usluge. Nisu to činili pa vjerujem da to neće činiti ni u budućnosti", kaže ministar.

Osvrnuo se i na porez na nekretnine te ustvrdio kako bi bilo dobro da postoji. "Porez na nekretnine je još jedan instrumentić u kutijici alata lokalnih čelnika i bilo bi dobro da postoji. Međutim, nije u programu ove Vlade. Sigurno neće do kraja mandata ove Vlade biti uveden", navodi.

Podsjetimo, Vlada je predstavila detalje porezne reforme koja će građanima donijeti, kako su istaknuli, veće plaće. Ministar financija Marko Primorac iznio je primjer kako bi to trebalo izgledati kod osobe koja je samac, kao i za obitelj s dvoje djece koja živi u Bjelovaru. Za samca s bruto plaćom od 700 eura, povišica bi trebala biti od 41,82 eura, a za samca s bruto plaćom od 1290 eura od 6,42 eura. Za obitelj s dvoje djece i plaću od 700 eura bruto povišica bi bila 45 eura, a za one s plaćom od 1290 eura bruto i dvoje djece, 75 centi. Više o tome pročitajte OVDJE.