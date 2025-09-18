Nova pravila na njemačkim cestama: Evo što će biti dopušteno od 1. prosinca 2025.

Od 1. prosinca 2025. u Njemačkoj će započeti petogodišnji pilot-projekt kojim se omogućuje korištenje vozila pod daljinskim upravljanjem u javnom prometu. Riječ je o automobilima koji nisu potpuno autonomni - njima upravlja operater iz posebnog kontrolnog centra, a ne vozač u samom vozilu, prenosi Fenix magazin.

Savezno ministarstvo prometa donijelo je novu Uredbu o daljinskom upravljanju vozilima u cestovnom prometu (Straßenverkehr-Fernlenk-Verordnung - StVFernLV), kojom se prvi put uspostavlja pravni okvir za ovakav oblik vožnje. Cilj je potaknuti razvoj novih oblika mobilnosti, a istodobno osigurati visoku razinu sigurnosti.

Moguće primjene su brojne:

u carsharingu i robotaksijima vozila se mogu premještati bez vozača do sljedećeg korisnika,

kod autonomnih vozila operater može preuzeti upravljanje u složenim situacijama,

u ruralnim sredinama i noćnom prometu robotaksiji mogu nadoknaditi manjak prijevoznih opcija,

općine mogu takva vozila uključiti u lokalni javni prijevoz,

u logistici se predviđa učinkovitiji prijevoz robe.

Sigurnosna pravila su strogo definirana: vozila smiju voziti najviše 80 km/h, a u slučaju gubitka signala moraju se sigurno zaustaviti. Kontrolni centri moraju imati višestruke komunikacijske kanale, jake IT zaštite i certificirane operatere pod stalnim nadzorom. Do sada na javnim cestama nisu zabilježene ozbiljnije nesreće s vozilima pod ovakvim upravljanjem.

Takva tehnologija ipak otvara i nove izazove: moguća kašnjenja signala, prekidi mreže, ograničena preglednost situacije za operatera ili rizik od hakerskih napada. No, nova uredba predviđa tehničke i proceduralne mjere koje bi trebale svesti te rizike na minimum. Prema ocjenama stručnjaka, razina opasnosti za ostale sudionike u prometu nije veća od one kod klasične vožnje - pod uvjetom da se poštuju propisana pravila.