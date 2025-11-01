Nova karta Europe otkriva neugodne podatke: Hrvatska ne stoji dobro

Tema priuštivosti kupnje stana postaje sve aktualnija u svjetlu ekonomskih i demografskih promjena koje negativno utječu na mogućnosti rješavanja stambenog pitanja. Rast cijena kvadrata i sve stroži uvjeti kreditiranja posebno otežavaju kupnju prve nekretnine, osobito mlađim građanima. Na portalu Geozofija, magistar geografije Jure Taraš objavio je analizu priuštivosti kupnje stana u Europi, koja obuhvaća 25 država. Istraživanje je pokazalo koliko je potrebno godina, odnosno mjesečnih neto plaća, za kupnju stana površine 70 kvadrata. U analizi su korišteni podaci Deloittea, Eurostata i Numbea za 2024. godinu, uključujući prosječne neto plaće i cijene kvadrata novogradnje.
Rezultati su pokazali velike razlike među zemljama. Za kupnju stana u Europi bilo je potrebno između 50 i 200 mjesečnih plaća. Najpovoljnija situacija zabilježena je u Danskoj, gdje je za stan od 70 kvadrata dovoljno 57 mjesečnih plaća, dok je najslabija priuštivost u Portugalu, gdje je potrebno više od 200 plaća. Upravo je Portugal ove godine upozoren od strane Europske komisije zbog neučinkovitih mjera u rješavanju stambene krize. Regionalne razlike također su izražene – uz Portugal, slabiju priuštivost imaju baltičke zemlje, kao i države jugoistočne i srednje Europe poput Češke, Slovačke i Mađarske, gdje je za stan potrebno izdvojiti između 120 i 200 plaća. Pretvoreno u godine štednje, u Portugalu bi građanin morao izdvajati cijelu plaću 17,2 godine, u Češkoj 16,6, a u Slovačkoj 15,5 godina, dok bi u Danskoj bilo dovoljno nešto manje od pet godina (4,8).
U državama regije najnepovoljnija je situacija u Mađarskoj (13,1 godina), Sjevernoj Makedoniji (14,1) i Crnoj Gori (14,8). Hrvatska se nalazi u nešto boljoj poziciji – za kupnju stana od 70 kvadrata potrebno je oko 11,4 godine štednje cijele plaće. U realnijem scenariju, ako se izdvaja 50 % plaće, proces bi trajao oko 23 godine, dok bi pri izdvajanu trećine plaće građanima bilo potrebno čak 34 godine da dođu do vlastitog stana.
Hm da, treba biti realan, pa reći da se gleda ponuda stanova na cijelom tržištu. Zapadne zemlje su davno naučile kako se to radi, pa ima dosta socijalnih stanova u getoima koje nitko neće, dok se domicilno stanovništvo uglavnom seli izvan gradova, gdje su cijene puno prihvatljivije, a kada je počeo taj trend, pojavila se i veća ponuda kvadrata izvan velikih gradova... Npr. kupite stan izvan Zagreba, već drastično padaju cijene, bez obzira što je ponuda mala, još su povoljnije kuće. Tako da je ovo sve relativno i vezano uz navike stanovništva..