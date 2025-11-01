Nova karta Europe otkriva neugodne podatke: Hrvatska ne stoji dobro

Tema priuštivosti kupnje stana postaje sve aktualnija u svjetlu ekonomskih i demografskih promjena koje negativno utječu na mogućnosti rješavanja stambenog pitanja. Rast cijena kvadrata i sve stroži uvjeti kreditiranja posebno otežavaju kupnju prve nekretnine, osobito mlađim građanima. Na portalu Geozofija, magistar geografije Jure Taraš objavio je analizu priuštivosti kupnje stana u Europi, koja obuhvaća 25 država. Istraživanje je pokazalo koliko je potrebno godina, odnosno mjesečnih neto plaća, za kupnju stana površine 70 kvadrata. U analizi su korišteni podaci Deloittea, Eurostata i Numbea za 2024. godinu, uključujući prosječne neto plaće i cijene kvadrata novogradnje.

Rezultati su pokazali velike razlike među zemljama. Za kupnju stana u Europi bilo je potrebno između 50 i 200 mjesečnih plaća. Najpovoljnija situacija zabilježena je u Danskoj, gdje je za stan od 70 kvadrata dovoljno 57 mjesečnih plaća, dok je najslabija priuštivost u Portugalu, gdje je potrebno više od 200 plaća. Upravo je Portugal ove godine upozoren od strane Europske komisije zbog neučinkovitih mjera u rješavanju stambene krize. Regionalne razlike također su izražene – uz Portugal, slabiju priuštivost imaju baltičke zemlje, kao i države jugoistočne i srednje Europe poput Češke, Slovačke i Mađarske, gdje je za stan potrebno izdvojiti između 120 i 200 plaća. Pretvoreno u godine štednje, u Portugalu bi građanin morao izdvajati cijelu plaću 17,2 godine, u Češkoj 16,6, a u Slovačkoj 15,5 godina, dok bi u Danskoj bilo dovoljno nešto manje od pet godina (4,8).

U državama regije najnepovoljnija je situacija u Mađarskoj (13,1 godina), Sjevernoj Makedoniji (14,1) i Crnoj Gori (14,8). Hrvatska se nalazi u nešto boljoj poziciji – za kupnju stana od 70 kvadrata potrebno je oko 11,4 godine štednje cijele plaće. U realnijem scenariju, ako se izdvaja 50 % plaće, proces bi trajao oko 23 godine, dok bi pri izdvajanu trećine plaće građanima bilo potrebno čak 34 godine da dođu do vlastitog stana.