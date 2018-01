Opatija je dokazala da je „in“ adventska destinacija u Europi

Zima je u Opatiji sinonim za dobru zabavu, a izvrstan i raznolik adventski program kulminirao je atraktivnim dočekom Nove godine.

Glazbeno zagrijavanje za „najluđu noć“ krenulo je već u petak, 29. prosinca svečanim novogodišnjim koncertom „Jaques & Friends“ koji je u Royal Hall doveo Jacquesa Houdeka, Matiju Cveka, Alena Đurasa, Edgara Rupenu i Terezu Kesoviju, kao posebnu gošću. Subota je bila ispunjena mnogobrojnim glazbenim nastupima, a posljednjega dana u godini, Opatijci i njihovi gosti mogli su birati između čak tri dočeka na

otvorenom.

Prvi put je doček, točno u podne, bio organiziran i za najmlađe na Ljetnoj pozornici Opatija. Oni su se, zajedno s roditeljima odlično zabavljali na velikom party-ju s animatorima i nevjerojatnim uličnim umjetnicima te na dječjoj kulinarskoj radionici, na kojoj su, uz svesrdnu pomoć chefova iz kulinarskog studija "Majstor kuhar" ukrašavali najpopularniju blagdansku slasticu - fritule.

- Jako je lijepo, super je sve organizirano za djecu, sjajni animatori, predivni dječji pokloni i baloni. Moja kćer se odlično zabavlja, igrala se bacanja kuglica i osvojila krunu, a sudjelovala je i u ukrašavanju fritula, bila je zadovoljna, rekla je Kety Krešić Radmanović sa smiješkom promatrajući svoju Alessiu koja se odmah pohvalila da je fritule ukrašavala s Nutellom i mrvicama i da su joj jako fine. Opatijac Alen Uhač na dječji je doček doveo sina koji je oduševljeno sudjelovao u zabavnom jutarnjem

programu.

- Ovaj program je fantastičan, jedna predivna atmosfera i baš sam zadovoljan zbog Opatije, jer je počela razvijati i taj zimski turizam. Lijepo je vidjeti pun grad ljudi, evo, mi smo svake godine ovdje, pogotovo na klizalištu, jer djeca stvarno uživaju u klizanju. A večeras, ako proradi baka servis, idemo naravno na koncert Letećeg odreda, rekao je nasmiješeni tata Alen.

Na mjestu najbolje dječje novogodišnje zabave zatekao se i zamjenik opatijskoga gradonačelnika Emil Priskić koji je izrazio zadovoljstvo viđenim i postignutim.

- Imamo 45 dana prekrasnog Adventa s izrazito mnogo događaja i koncerata. Program je imao i humanitarni karakter, što nam je također važno i hvala svima koji su sudjelovali. Ovo Silvestrovo je u Opatiji fantastično, imamo 29 otvorenih hotela i oko 9 000 gostiju koji u Opatiji borave zadnjeg vikenda 2017. Mislim da je to dobar pokazatelj da je Opatija itekako "in" destinacija u Europi i svijetu i ono na čemu posebno radimo zajedno s našim hotelijerima je podizanje kvalitete usluge, jer je jedan od osnovnih kriterija Opatije kvaliteta. Sudeći prema mnoštvu gostiju koji su danas s nama ovdje, odabrali smo pravi put u obaranju turističkih rekorda, rekao je zamjenik gradonačelnika Emil Priskić.

Uz pjesmu i smijeh te razna iznenađenja u kutku Hrvatske lutrije, i cijelo poslijepodne je na opatijskim ulicama vladala prava blagdanska atmosfera koja je kulminirala u večernjim satima. Iako je bila najavljivana kiša na širem području, vrijeme je bilo savršeno ugodno za doček na otvorenom, uz tek pokoju kap koja nikome nije smetala.

Posjetitelje ispred Šporera zabavljao je Xfinity band, a na središnjem dočeku na opatijskoj tržnici atmosferu su zagrijavali energični Koktelsi. Rekordan broj posjetitelja uživao je na, kako su rekli, najljepšem dočeku na otvorenom uz more, a euforija je nastala kad je na pozornicu stigao Leteći odred. U dvosatnom koncertu, mnogobrojna publika koja je popunila i posljednje mjesto sve do pozornice, uglas je pjevala popularne hitove. Točno u ponoć, opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić, popeo se na pozornicu i sugrađanima zaželio sve najbolje u 2018. godini.

Oduševljeni gradonačelnik koji je s radošću promatrao razdragano mnoštvo u publici, zabilježio je i fotografiju za pamćenje sa svojim zamjenikom Emilom Priskićem i ravnateljem Festivala Opatija Ernijem Giganteom Deškovićem. Nakon zdravice i fotografiranja uslijedio je najljepši vatromet na Kvarneru.

- Vrlo smo zadovoljni, jako je puno ljudi večeras, neovisno o tome što nas vrijeme i nije nešto poslužilo, a pun pogodak je bio i dječji doček Nove godine koju imamo prvi put i svakako ćemo s time nastaviti jer nam je baš to nedostajalo. Što se tiče ostatka 2018. godine, ne mogu otkriti baš sva iznenađenja koja pripremamo, ali ću reći da nas, primjerice, ljeti u Opatiji očekuju vrlo snažna glazbena imena, a proljeće i jesen će više biti rezervirani za kazalište i glazbeno-scenske manifestacije, tajanstven je bio ravnatelj Festivala Opatija Ernie Gigante Dešković, jedan od najzaslužnijih ljudi za bogat i kvalitetan kulturni program grada.

Dan kasnije, 1. siječnja, zabava se nastavila ispred Šporera uz bend In Between i otvorenje kupališne sezone opatijskih Kukala, a u večernjim satima održala se i repriza novogodišnjeg dočeka uz The Beatles Revival Band. Program Adventa, uz nastupe zanimljivih glazbenika, nastavit će se na više lokacija u gradu, sve do nedjelje 7. siječnja.

