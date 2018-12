Kako izgleda Božić na +26°C? "Ove godine u Miamiju umjesto kuhanog vina pijemo koktele!"

Prošlog Božića Ivan, koji stoji iza Facebook pagea Pursuit Of Happiness i Instagram profila kroz koji ćete beskonačno skrolati, javio nam se iz New Yorka i ispričao kako izgleda Božić tamo. Blagdani u New Yorku su na sterodima, a ove godine Božić je proveo u toplijim krajevima. Trenutno radi u Miamiju.

Foto: Ivan Bašić/Pursuit Of Happiness

- Prošle godina na -18 ove na +26. Nakon zime provedene u New Yorku ovu god smo se odlučili vratit u toplije krajeve. Miami koji je poznat po burnim noćnim provodima i predivnoj tropskoj klimi ujedno je jedna i od top Božićnih destinacija isključivo iz tih razloga - priča nam Ivan.

Foto: Ivan Bašić/Pursuit Of Happiness

Provesti blagdane na sunčanoj plaži na +26 uopće nije loša ideja, kaže nam Ivan, a mi se moramo složiti.

- Umjesto purice i mlinaca serviraju se španjolske paelle, a umjesto kuhanog vina tu je bezbroj svježih koktela.

Foto: Ivan Bašić/Pursuit Of Happiness

Za vrijeme blagdana osim Miami downtowna turisti provode svoje vrijeme i na South Beachu.

Foto: Ivan Bašić/Pursuit Of Happiness

Ocean drive koji poznat po mnogobrojnim restoranima također je i mjesto gdje je sniman kultni Scarface dok je Lincold road ulica koja će vam dati kompletni blagdanski ugođaj.

Foto: Ivan Bašić/Pursuit Of Happiness

Dok se u našim krajevima čisti snijeg i bljuzga sa ceste, ovdje poravnavaju pijesak na plažama, za goste, našalio se Ivan.

Preostale fotografije možete pogledati na vrhu članka.

Foto: Ivan Bašić/Pursuit Of Happiness

Testirali smo gastronomsku ponudu zagrebačkog Adventa