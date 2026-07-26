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RAZMATRA VOJNU INTERVENCIJU

Talac ili litij: Okidač za vojnu akciju u osmoj državi u Trumpovu drugom mandatu

Autor
Ivica Beti
26.07.2026.
u 18:55
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Trump je, podsjetimo, odobrio napade na Jemen, Somaliju, Siriju, Iran, Irak, Nigeriju i Venezuelu, iako je najavljivao da neće pokretati nove ratove

Bijela kuća razmatra mogućnost vojne akcije u zapadnoafričkoj državi Mali, objavio je The Washington Post, pozivajući se na neimenovane izvore. Prema tim navodima, cilj potencijalne intervencije administracije Donalda Trumpa bio bi razbijanje militantne islamističke skupine Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), povezane s Al-Qa'idom. Dobije li vojna intervencija zeleno svjetlo, bit će to osma država na popisu zemalja u kojima je predsjednik Donald Trump pokrenuo napade od početka svog drugog mandata. Trump je, podsjetimo, odobrio napade na Jemen, Somaliju, Siriju, Iran, Irak, Nigeriju i Venezuelu, iako je u kampanji najavljivao da neće pokretati nove ratove.

Ključne riječi
SAD Donald Trump vojna intervencija mali

Komentara 4

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ST
Starčević
19:15 26.07.2026.

ha hha ha ... ma koliko se trudio ne može stići nobelovca obamu... ni po ratovima ni po deportaciji migranata....

RE
reborn
19:10 26.07.2026.

Četiri jahača apokalipse - a predvodnik im je wannabe nobelovac mirotvorac Trump...

HO
homofobic
19:06 26.07.2026.

Sada samo neka Trump cuje o litiju u Srbiji odmah pokrece rat osvajanja Srbije koji ce Amerika, naravno, izgubiti jer to svi znaju da su Srbi uvijek pobjednici makar i na traktorima!

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