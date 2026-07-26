Talac ili litij: Okidač za vojnu akciju u osmoj državi u Trumpovu drugom mandatu

Bijela kuća razmatra mogućnost vojne akcije u zapadnoafričkoj državi Mali, objavio je The Washington Post, pozivajući se na neimenovane izvore. Prema tim navodima, cilj potencijalne intervencije administracije Donalda Trumpa bio bi razbijanje militantne islamističke skupine Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), povezane s Al-Qa'idom. Dobije li vojna intervencija zeleno svjetlo, bit će to osma država na popisu zemalja u kojima je predsjednik Donald Trump pokrenuo napade od početka svog drugog mandata. Trump je, podsjetimo, odobrio napade na Jemen, Somaliju, Siriju, Iran, Irak, Nigeriju i Venezuelu, iako je u kampanji najavljivao da neće pokretati nove ratove.
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ha hha ha ... ma koliko se trudio ne može stići nobelovca obamu... ni po ratovima ni po deportaciji migranata....