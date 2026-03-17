ZDRAVLJE JOJ SE POGORŠALO

Norveška princeza Mette-Marit u sve gorem stanju, priprema se i transplantacija

Autor
Lorena Posavec
17.03.2026.
u 17:03

Norveška kraljevska obitelj nalazi se u jednoj od najvećih kriza posljednjih godina

Norveška kraljevska obitelj objavila je nove informacije o zdravstvenom stanju krunske princeze Mette-Marit (52), navodeći kako joj je trenutačno potrebno više odmora. Kako prenose iz palače, njezino zdravstveno stanje posljednjih je mjeseci promjenjivo i nepredvidivo, zbog čega sve češće dolazi do promjena u službenom rasporedu u posljednji trenutak. U proteklim tjednima prijestolonasljednica je morala otkazati ili odgoditi nekoliko obveza zbog svakodnevnih tegoba povezanih s bolešću. Glasnogovornica palače Sara Svanemyr izjavila je za magazin Se og Hør da Mette-Marit boluje od kronične plućne bolesti – plućne fibroze. Prema njezinim riječima, stanje prijestolonasljednice nedavno se "znatno pogoršalo", zbog čega su već započele pripreme za moguću transplantaciju pluća.

Norveška kraljevska obitelj nalazi se u jednoj od najvećih kriza posljednjih godina. Kritike na račun prijestolonasljednice Mette-Marit zbog njezinih kontakata s preminulim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom izazvale su snažne reakcije, kako u Norveškoj tako i u međunarodnoj javnosti. Nakon otkrića o tim vezama nekoliko je organizacija poručilo da više ne žele da Mette-Marit bude njihova pokroviteljica. Kasnije je i sama javno ispričala. 

Istodobno se vodi kazneni postupak protiv njezina najstarijeg sina Mariusa Borga Høibyja (29) koji se trenutačno nalazi u istražnom zatvoru. Høiby se pred sudom suočava s 38 optužbi, uključujući silovanje, seksualno zlostavljanje više žena, obiteljsko nasilje, oštećenje tuđe imovine, kaznena djela povezana s drogom te prometne prekršaje. Ako bude proglašen krivim, prijeti mu kazna do 16 godina zatvora. Princeza je posljednji put viđena u javnosti tijekom posjeta Høibyju. Usred ovih drama, kralj Harald (89) je na odmoru na Tenerifima primljen u bolnicu i liječen od infekcije i dehidracije. 

princeza kraljevska obitelj Mette-Marit Norveška

