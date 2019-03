Nogometašu pucali na kuću: Dino Lalič namještao je utakmice u Hrvatskoj

Pucnjevi koji su se prošlog tjedna u Makarskoj mogli čuti u gluho doba noći unijeli su nemir i strah u stanovnike tog grada koji vrlo nerado pričaju o onome što se dogodilo. Naime, dvije noći zaredom, prvi put 12. ožujka u jedan sat, a drugi put 13. ožujka oko 2.30 u fasadu obiteljske kuće na Obali kralja Tomislava, a koja se nalazi u suvlasništvu Dine Laliča, bivšeg slovenskog nogometnog reprezentativca, ispucano je svaki put više od desetak hitaca. Propucani su aluminijski prozorski okviri i oštećena je fasada. Lalič, koji živi u Sloveniji, u trenutku pucnjave nije bio u kući, a u istoj nije bilo niti drugih ljudi.

Stradat će netko nevin

– Ne mogu vjerovati da se ovo događa u Makarskoj. Mi smo miran grad, do sada nije bilo ozbiljnog narušavanja reda i mira, posebno ne izvan turističke sezone, a ovo sada je postalo kao da smo na Divljem zapadu! Užas! Nemam se što bojati, ali da mi je ugodno, nije. Kada budale pucaju, uvijek može netko nevin stradati – komentirali su nam u jednoj tvrtki koja posluje na rivi, nedaleko od propucane kuće.

Iz PU splitsko-dalmatinske potvrdili su kako su 13. ožujka zaprimili dojavu o tome da je oštećen dio obiteljske kuće u kojoj nitko ne stanuje, a po izlasku na mjesto događaja utvrdili su da su oštećenja nastala zbog uporabe vatrenog oružja. Materijalna šteta još nije utvrđena, a za počiniteljem tragaju. Makarani koji žive u blizini anonimno govore kako su unatoč nevremenu koje je u noći kad su nepoznati počinitelji pucali na kuću dobro čuli hice, ali nisu mogli procijeniti s koje udaljenosti dolaze. Na upit zbog čega sve nisu prijavili policiji već nakon prve noći, neki odgovaraju kako su mislili da netko možda samo isprobava pušku negdje dalje u šumi.

Kome se i zbog čega se našao na meti, Dino Lalič tvrdi da ne zna, a novinarima Slobodne Dalmacije njegovi poznanici izjavili su kako “mu kuću sigurno nisu izrešetali zbog afere Offside, jer bi onda pucali u Sloveniji, a ne u Makarskoj”. Lalič je, naime, bio jedna od ključnih figura i organizatora u namještanju nogometnih utakmica u aferi Offside koja je novinske stupce punila prije devet godina. Taj nekadašnji vratar koji je branio u nekoliko slovenskih klubova te u ciparskoj Larnaci odlučio je namještati utakmice po tarifi koja se kretala od 150 do 300 tisuća eura po utakmici jer je to bilo daleko više od novca koji je zarađivao kao igrač.

Slučaj Offside doživio je i sudski pravorijek kojim je svih 15 optuženika, uglavnom nogometaša i dužnosnika kluba Croatia Sesvete, ali Varteksa i Međimurja, proglašeno krivima. Šestorica optuženih su se, pak, prije suđenja nagodili s USKOK-om, a među njima su bili i Lalič te još dvojica organizatora namještanja utakmica – bivši trener u omladinskoj momčadi zagrebačkog Dinama Vinko Šaka te Slovenac Admir Suljič. Šaka je bio i jedan od optuženih u velikoj istrazi oko namještanja utakmica 2012. godine u Italiji.

Odsječeni od svega

Tamo je svjedočio pred sucem u Cremoni te je kao organizatore namještanja koji su vukli konce i naređivali prozvao Talijane Carla Gervasonija i Filippa Carobbija. Dvojica Talijana su, prema Šakinim riječima, odlučivali koje utakmice kane namjestiti i s kojim rezultatom, i to za cijenu od 50-60 tisuća eura po utakmici.

Pri tome, tvrdio je Šaka, novac talijanskim igračima nije davao on, nego su to činili Dino Lalič i Damir Suljič. Štoviše, Šaka je kao dokaz da on nije vukao konce izvukao i to da su Gervasoni i Carobbio nastavili prodavati utakmice kladiteljima i tijekom ostatka 2010. i dijela 2011., dok su njih dvojica već bili odsječeni od svega, jer su u Hrvatskoj zajedno s Laličem bili pritvoreni u sklopu operacije “Offside”.

