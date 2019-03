Izrešetana kuća bivšeg slovenskog reprezentativca: 'To je bio rat'

Prije nekih tjedan dana dogodila sepucnjava na kuću bivšeg slovenskog reprezentativca Dina Laliča u Makarskoj, prenosi Slobodna Dalmacija.

Kako piše Slobodna do pucnjave je dolazilo dvije noći zaredom i to u noći s 11. na 12. ožujka te s 12. na 13. ožujka. Prvu večer je navodno ispaljeno 6 do 7 hitaca, a drugu večer 12 do 13 metaka. Srećom žrtava nema, ali prema dostupnim informacijama u kuću su tri dana nakon pucnjave trebali doći gosti.

- Da jesam li čuo pucnjavu?! To je bio rat, i sigurno se nije pucalo iz pištolja, već iz nečega jačega, možda snajpera ili kalašnjikova, ali je bila pojedinačna paljba, a ne rafalna. Vidite i sami, mecima su probijene grilje, stakla, namještaj i štokovi od vrata. Prvu večer pucalo se oko jedan sat iza ponoći kada je ispaljeno šest do sedam hitaca, a drugu večer oko 2.30 sati i to 12 do 13 metaka. Pucali su iz šume udaljene niti pet metara od kuće odakle je policija pokupila čahure i "češljala" teren - govori jedan od svjedoka.

Kuća je u vlasništvu Dina Laliča i njegova oca, a nogometaš je u njoj boravio najčešće tijekom ljeta. On je javnosti poznati kao jedan od aktera afere Offside koja je otkrivena prije 9 godina i koja je otkrila namještanja rezultata utakmica i ostvarivanja ilegalne zarade na kladionicama zbog čega su na kraju uhićeni nogometaši i djelatnici klubova Croatia Sesvete, Varteksa i Međimurja.

Na kući su vidljivi tragovi razbijenih prozora, kao i propucanog stakla i namještaja, a navodno se pucalo iz poluautomatske puške.

Lalič je novinare uputio policiji rekavši da oni istražuju i da on ne smije ništa govoriti. Ne zna u koga da sumnja jer tu ni ne živi.

Policija ne otkriva previše detalja i samo su poručili da je "kriminalističko istraživanje u svezi s navedenim događajem u tijeku" i da će po njenom završetku obavijestiti javnost o zaključcima.

