Slučaj Kimmich uzbunio Njemačku: Nogometaš se nije cijepio, a ima udrugu za 'šutiranje korone'

Slučaj njemačkog nogometaša Joshue Kimmicha jedan je od čudnovatijih otkad je počela pandemija koronavirusa. Nogometaš Bayerna i njemačke reprezentacije odbija se cijepiti, ali je s kolegom Leonom Goretzkom pokrenuo zakladu We Kick Corona (Mi šutiramo koronu) kojom promiče cijepljenje i pomaže oboljelima te preko koje je do sada prikupljeno šest milijuna eura.

Dvostruka pravila

“Nismo samo profesionalni nogometaši Bayern Münchena i njemačke reprezentacije već i dio našeg društva koje je više nego ikad pozvano da se drži zajedno i preuzme odgovornost. Zato želimo ovih tjedana na ovako jednostavan i konkretan način pomoći onima kojima je naša pomoć potrebna, a vesele nas svi koji nas podržavaju”, riječi su Kimmicha i Goretzke objavljene na stranicama zaklade koju podržava niz nogometaša.

Sam Kimmich, međutim, ne želi se cijepiti jer najprije želi vidjeti studije o – dugoročnom djelovanju cjepiva. Treba biti pošten prema 26-godišnjem Bayernovu nogometašu, on je jedan od pet igrača njemačkog prvaka koji se nisu cijepili. Nije navedeno tko su ostala četiri. Zbog koronavirusa i Bayernov 34-godišnji trener Julian Nagelsmann nije mogao voditi dvije utakmice, no oboljelih u samoj momčadi još nema.

– Brine me nedostatak dugoročnih studija. Naravno da sam svjestan svoje odgovornosti. Poštujem sve higijenske mjere te se testiram svaka dva do tri dana. No svatko bi trebao odlučiti za sebe – kaže Kimmich.

On je “We Kick Corona” osnovao još u ožujku prošle godine, dakle na početku prvog pandemijskog vala u Europi, kada smo se dolasku cjepiva tek nadali. Ipak, inzistira da nije ni antivakser ni negator bolesti COVID-19.

– Mislim da je šteta da se ova debata vodi samo oko onih koji jesu ili nisu cijepljeni. Necijepljene se izjednačuje s negatorima virusa ili antivakserima. Ali postoje i drugi ljudi koji su tek zabrinuti, iz bilo kojih osobnih razloga, pa mislim da bismo to trebali poštovati sve dok se ti ljudi drže mjera – rekao je njemački reprezentativac koji je dodao i kako nije kategorički rekao da se neće cijepiti, nego samo da je zabrinut.

– Apsolutno je moguće da ću se cijepiti – rekao je.

Foto: REUTERS

I Deutsche Fußball Liga, krovna udruga njemačkog nogometa, objavila je u svibnju kako preporučuje da se svi igrači cijepe te je onda objavila da se cijepilo 94 posto igrača prve i druge Bundeslige. To je gotovo kao NBA gdje se cijepilo 95 posto igrača. No što s ovih pet posto? Može se postupiti kao u profesionalnom američkom nogometu u kojem momčadi u kojima izbije zaraza te imaju necijepljene igrače mogu biti kažnjene, i to novčano, ali i odlukama o porazu za zelenim stolom. U njemačkom nogometu toga nema, no stvari se možda promijene sa slučajem Kimmich. Jer, nekadašnji njemački reprezentativac Dietmar Hammann postavio je vrlo jasno pitanje.

– Kako njemački nogomet može poručiti navijačima da necijepljeni ne mogu na stadione dok je na terenu možda i 15 igrača koji se nisu cijepili – rekao je.

“Kimmich, profesionalac Bayern Münchena, živi ponajprije od toga što se ljudi okupljaju, zbližavaju na stadionima, u kafićima i na nogometnim zabavama kod kuće. On bi trebao biti uzor tim ljudima, posebno u kontekstu sve većeg broja zaraženih, i cijepiti se”, napisao je komentator Der Spiegela Dirk Kurbjuweit. Sada se čeka odluka njemačke politike.

Izgubit će 110 milijuna kuna

Neki su klubovi, poput Kölna, primijenili stroga pravila, ili si prebolio ili si cijepljen ako želiš na stadion, dok na Bayernovoj Allianz Areni i dalje prihvaćaju i negativan test. Politiku NBA lige što se cijepljenja tiče, a to je da je ono obavezno za momčadi iz gradova gdje je obavezno i za građanstvo te da se na cijepljenju inzistira, podržao je i sam Michael Jordan. To, međutim, nije impresioniralo Kyrieja Irvinga, igrača Brooklyn Netsa koji se odbija cijepiti iako je to u New Yorku obavezno te čak traži razumijevanje za svoju odluku.

– Riječ je o mojem životu i o onome što sam odlučim da ću s njime činiti – rekao je Irving koji u tome, dakako, nije potpuno sam jer nije se, recimo, cijepio ni Bradley Beal, zvijezda Wizardsa. Ali cijena je visoka – ne može ni trenirati s momčadi dok se ne cijepi, odlučili su tako generalni menadžer Netsa Sean Marks te vlasnik momčadi Jon Tsai.

Prema odluci NBA lige, igrače koji zbog necijepljenosti propuste utakmice u gradovima gdje je cijepljenje obavezno za te se utakmice neće plaćati. Kod Kyrieja Irvinga to bi značilo gubitak 381.000 dolara (2,5 milijuna kuna) po utakmici. Ukupno bi to bilo 17 milijuna dolara (110 milijuna kuna) ove sezone. Pitanje je u svemu može li necijepljeni sportaš koji je stoga u riziku od zaraze promovirati temeljnu ideju sporta – da se ostane zdrav.

