Objavljene fotografije pluća dvoje pacijenata: Oboje imaju koronu. Jedan je cijepljen, drugi nije

Šokantne fotografije rendgena pluća dvoje pacijenta pokazuju koju razliku cjepiva doista čine. Fotografije pokazuju utjecaj virusa na pluća pacijenata oboljelih od COVID-19, no jedan je pacijent cijepljen, dok drugi nije.

- Oni koji se jako razbole su necijepljene osobe - kazao je šef osoblja u Medicinskom centru Deer Valley dr. Sam Durrani te dodao kako necijepljene osobe često moraju biti na mehaničkoj ventilaciji ili kisiku, navodi The Sun.

- Pluća cijepljenog pacijenta pokazuju više protoka zraka, s većim dijelom pluća osobenim u crno, što znači da nema oštećenja ili je ono malo. S druge strane, rendgen necijepljenje osobe pokazuje da su pluća zakrčena, što ograničava protok kisika u cijelom tijelu - kazao je dr. Durrani.

When you make medical decisions



You can listen to an NBA player who believes the earth is flat.



You can listen to the host of fear factor who used to make people eat bugs for money



You can listen to politicians 🙄



Or you can listen to your doctors👇🏽https://t.co/az1mGVZtsC