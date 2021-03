Noćna mora Bolsonara: Lula se može kandidirati na izborima

Poništenje svih osuđujućih presuda. Tako glasi odluka koju je u ponedjeljak donio sudac Vrhovnog suda Brazila u slučaju bivšeg predsjednika Luiza Inácija Lule da Silve. U ovoj presudi bivšem brazilskom lideru, koji je svoj posljednji mandat završio prije jednog desetljeća, Luli je zapravo omogućeno da se na predsjedničkim izborima sljedeće godine kandidira protiv trenutačnog lidera te zemlje Jaira Bolsonara. Lula je ikona među brazilskim i južnoameričkim ljevičarima, ali je isto tako i simbol korupcije za mnoge Brazilce te će se njegovom “rehabilitacijom” znatno zakomplicirati brazilska politička scena.

Procesi Autopraonica

Lula, kako svi zovu bivšeg brazilskog lidera koji je tom zemljom upravljao od 2003. do 2011., osuđen je u sklopu velike operacije Autopraonica, zbog korupcije. Još prije tri godine, uoči održavanja predsjedničkih izbora, bio je favorit za osvajanje novog mandata, ali su mu pravosudne vlasti zabranile novu kandidaturu. Lula je tada osuđen na zatvorsku kaznu te mu je imidž znatno nastradao. Glavna stranka lijevog centra u Brazilu, Radnička partija, zbog te je sudske odluke protiv Bolsonara morala kandidirati mnogo manje popularnog kandidata. To je krajnjem desničaru oslobodilo prostor da zauzme poziciju čelnika zemlje, i to u kampanji u kojoj se većinom predstavio kao simbol obavljanja politike upravo nasuprot Luli: strogo, vojnički i uz mnogo manja obećanja javne potrošnje čiji je Lula postao simbol. Njegovo stezanje remena ipak je popušteno tijekom pandemije, ali je proveo reformu mirovinskog sustava. Lula u ovom trenutku ima 75 godina te vjeruje da bi mogao biti lider pokreta koji bi 2022. mogao s vlasti srušiti Bolsonara.

Sud pritom nije odlučio da je Lula slobodan čovjek, već je cijeli proces vratio na početak te će slijediti novo suđenje. Sud u gradu Curitibi, na kojem je Lula osuđen na 12 godina zatvora, procijenjen je kao nenadležan. S druge strane, tužitelj u slučaju protiv Lule na svom je Twitteru napisao da bi ova sudska odluka mogla značiti i kraj za suđenje Lule zbog zastare. Državni odvjetnik, kojeg američki mediji predstavljaju kao Bolsonarova saveznika, žalit će se na posljednju odluku suda. Lula je inače optužen u još tri druga koruptivna slučajeva.

Ovaj je političar bio dominantna figura brazilske politike, a u svom je mandatu u 2000-ima pokrenuo brazilske projekte velikog državnog trošenja kako bi se poboljšalo materijalno stanje siromašnih. Rast gospodarstva zemlje bio je najveći u posljednjih pola stoljeća, 2011. kada je napuštao svoju poziciju podržavalo ga je četiri od pet Brazilaca, a bivši američki lider Barack Obama svojedobno ga je nazvao “najpopularnijim političarem na svijetu”.Za druge pak Brazilce ovaj političar predstavlja primjer lijevog establišmenta koji je desetljećima nesmetano vladao i okoristio se politikom.

Nekoliko godina nakon što je Lula napustio mjesto predsjednika svoje zemlje, Brazil je zapao u tešku ekonomsku krizu, koju su neki pripisali upravo njegovim programima koji su povećali zaduženost države. Vladu je napustio u siječnju 2011. , a već je 2015. i 2016. godine brazilsko gospodarstvo padalo po 3,5% BDP-a. No, u komentaru za Reuters novinar Peter Hakim napisao je da je pravi razlog pada brazilske ekonomije bilo loše upravljanje, a ne ciljevi “Lulina modela”.

Bivši brazilski predsjednik tijekom svog je mandata uspio održati visoke razine rasta, a da pritom nije porasla i inflacija. Mnogi su siromašni Brazilci zbog njegovih politika probili liniju siromaštva.

Rast bez inflacije

No, jednom kada je tamošnje gospodarstvo ušlo u minus, odnosno kada je naišla kriza, gospodarski model nije bio sposoban ograničiti državnu potrošnju zbog koje je velik broj državnih službenika i umirovljenika živio bolje nego praktički bilo gdje drugdje u svijetu (računajući prema snazi gospodarstva). Većinom je zbog tih krajnje darežljivih vladinih politika, kao i zbog percepcije ogromnog broja Brazilaca da je lijevi establišment korumpiran, krajnje desni političar poput Bolsonara i mogao doći na vlast.

No, nakon što je pandemija koronavirusa vrlo snažno pogodila Brazil (zemlja ima drugi najveći broj smrti od posljedica COVID-19 u svijetu), rejting predsjednika Bolsonara potonuo je među mnogim stanovnicima. To će otvoriti Luli mogućnost da se sljedeće godine kandidira protiv trenutačnog lidera i da pokuša osvojiti novi mandat. Rijetko se događa da se dva toliko polarizirajuća političara natječu jedan protiv druga.