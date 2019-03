Nobilo: Novac iz Uljanika nije nikamo otišao. Radničke plaće nisu usisane i skrivene

Gianni Rossanda, bivši predsjednik uprave Uljanika, koji je prošle jeseni dao ostavku na tu funkciju, jedan je od 12 osumnjičenih koji su u utorak uhićeni u zajedničkoj akciji PNUSKOK-a i tužiteljstva. Nakon što su im u utorak pretražene kuće, stanovi, vozila i uredi, danas su dovedeni u Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci kako bi iznijeli obrane. Većina njih, pa i Rossanda, branili su se šutnjom.

Opsežan činjenični opis

– Odlučili smo se za obranu šutnjom jer je trenutačno nemoguće bilo što reći. Radi se o složenom činjeničnom opisu, koji se proteže na sedam-osam stranica. S njim se moramo upoznati i klijent i ja da bismo mogli iznijeti neku obranu – kazao je Anto Nobilo, Rossandin branitelj.

Upitan za što točno Rossandu terete, Nobilo je prvo kazao da je to trenutačno teško reći te je pojasnio:

– Radi se o poslovanju između tvrtki koje su bile u sustavu Uljanika i tu ima jako puno poslovnih odnosa. To sve treba raspetljati, no važno je da se nikoga od osumnjičenih ne tereti da je izvlačio novac iz Uljanika. Sav je novac ostajao unutar Uljanika – kazao je Nobilo.

U prvim medijskim izvješćima, temeljenim na informacijama koje su se mogle dobiti iz službenih i neslužbenih izvora, spominjala se šteta od 1,2 milijarde kuna. Drugim riječima, špekuliralo se da je to iznos koji je izvučen iz Uljanika. No Nobilo kaže da to nije tako, već da se inkriminirana šteta odnosi na poslovne odnose tvrtki unutar sustava Uljanika.

VIDEO Policija dovodi uhićene u akciji Uljanik

– Novac iz Uljanika nije otišao, nema radničkih plaća koje su negdje usisane i skrivene, kao što je to objavljeno u nekim medijima. Cijeli taj sustav najlakše bi bilo opisati tako da je tvrtka A unutar sustava Uljanika navodno oštetila tvrtku B, a tvrtka B navodno je oštetila tvrtku C, ali izvan Uljanika taj novac nije otišao – kazao je Nobilo.

Politička priča

S obzirom na to da je Uljanik već dulje vrijeme velika politička priča jer ukazuje na problematičan odnos države prema brodogradnji, odnosno na umjetan pokušaj održavanja radnih mjesta obilno garniran državnim subvencijama koje se mjere u milijardama kuna, da bi onda te iste milijarde kuna bile neracionalno trošene bez ikakve kontrole i odgovornosti uprava, nadzornih odbora, vlada..., naravno da se odmah pojavila teza i da je riječ o političkom progonu. Što je inače uobičajena mantra u ovakvim situacijama. Nobilo pak smatra da nije riječ o političkom progonu, već o političkom tajmingu. Upozorava da su javna uhićenja, u još jednoj predstavi za javnost, uprizorena samo nekoliko dana prije no što Vlada treba odlučiti hoće li Uljanik poslati u stečaj.

– Nije bilo potrebno sve te ljude javno uhićivati i voditi preko ceste dok im građani viču da su lopovi, umjesto da ih se odvezlo kroz garažu kao što se to uglavnom radi. Ovako je stvorena atmosfera koja će politici biti opravdanje za loš efekt koji bi proizvela odluka o mogućem stečaju Uljanika. Tu odluku Vlada treba donijeti danas i vjerojatno će Uljanik poslati u stečaj, a 3. maj zbog biračkog tijela u Rijeci zadržati. Tim uhićenjima se bijes javnosti usmjerava na osumnjičenike, a ne na Vladu, zbog čega smatram da je riječ o krajnje čudnom, političkom tajmingu. Znate, nikada nije dobro kada politika pokreće sudske postupke. Jer ako ih pokreće, može ih i zaustaviti – kaže Nobilo.

Njegov klijent, zajedno s ostalim osumnjičenicima, trebao bi pred suca istrage izići danas, kada će se znati za koga sve i po kojim osnovama tužiteljstvo traži istražni zatvor.

VIDEO Uhićeni u akciji Uljanik stigli na ispitivanje