KRITIČNA SITUACIJA

Poznati vojni strateg otkrio najveću grešku Irana: 'Oni su sada prisiljene postati dio toga, a htjeli su ostati neutralni'

Iran
Foto: Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
04.03.2026.
u 08:27

Prema njegovoj ocjeni, Iran je time strateški pogriješio jer je proširio rat na način koji može mobilizirati više protivnika protiv sebe

General David Petraeus, nekadašnji direktor CIA-e i jedan od najuglednijih američkih vojnih stratega, oštro je kritizirao Iran zbog proširenja rata na civilne ciljeve, nazvavši to "velikom greškom" koja bi mogla uvući neutralne zemlje u sukob. U intervjuu za Sky News Petraeus je istaknuo da Iran nije ograničio svoje odmazde samo na američke baze i vojne ciljeve u zaljevskim državama, već je gađao i civilnu infrastrukturu – aerodrome, luke, postrojenja za utovar plina i nafte. Posebno je izdvojio napad dronom Hezbollaha iz južnog Libanona na britansku vojnu bazu na Cipru, što pokazuje da se sukob širi izvan izravnih američko-izraelskih meta. "Ovo dovodi u sukob zemlje koje su htjele ostati neutralne, koje nisu htjele dopustiti Amerikancima korištenje svojih baza sada su prisiljene postati dio toga", upozorio je Petraeus.

Prema njegovoj ocjeni, Iran je time strateški pogriješio jer je proširio rat na način koji može mobilizirati više protivnika protiv sebe. Sukob je eskalirao nakon zajedničke američko-izraelske bombarderske operacije, a koja je već teško oštetila iransku vojnu infrastrukturu i eliminirala ključne vođe režima. Petraeus je, međutim, bio oprezan u procjeni mogućnosti brzog pada teheranskog režima. Naglasio je da zračni udari sami po sebi neće srušiti vlast. "Zračne snage same neće oboriti režim. Ovo nisu 'obojene revolucije' gdje samo popularno raspoloženje može srušiti vlasti, kao što smo vidjeli u istočnoj Europi i bivšim sovjetskim republikama nakon pada Sovjetskog Saveza", rekao je.

Za eventualni uspjeh unutarnje pobune, dodao je, potrebne su "ljudi s oružjem" jer u takvim situacijama najčešće pobjeđuju oni koji imaju najviše oružja i najveću spremnost na okrutnost. Iako postoji mogućnost da neki dijelovi režimskih snaga otpadnu i potaknu narod na rušenje vlasti, Petraeus smatra da to još nije osnovni scenarij.

Petraeus, koji je vodio "Surge" operaciju u Iraku 2007. godine i time značajno smanjio nasilje nakon američke invazije, upozorava da bi eskalacija mogla dovesti do dugotrajnog i šireg regionalnog sukoba.

