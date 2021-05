Njemica u Mimice dovodi digitalne nomade, a želi sagraditi i IT kampus

Njemica Alexandra Horvat u Mimice kod Omiša isprva je počela dolaziti kao turistica. S vremenom je ostajala sve dulje, godišnji odmor bio joj je prekratak. Tako je počela raditi online i postala jedna od prvih digitalnih nomada, dok se još nisu tako nazivali. U Mimice se zaljubila, a to što joj radno mjesto uključuje i pogled na more toliko ju je osvojilo da je kupila kuću, doselila se zajedno s obitelji i pokrenula biznis.

Odlučila je iskoristiti iskustva koja je godinama stjecala pa je osnovala tvrtku ITravelink koja pruža potporu upravo digitalnim nomadima kojih je u Hrvatskoj svaki dan sve više. Među prvima smo u svijetu uveli vize za digitalne nomade, imamo i blaže epidemiološke mjere od ostalih, što život čini ugodnijim, a nas privlačnijima, a na ruku nam ide i to što u ovom vremenu lockdowna sve više ljudi radi od kuće, a ona može biti bilo gdje na svijetu, pa i u Mimicama.

– U Njemačkoj je potpuna izolacija, ovdje je puno bolje i raditi i živjeti. Ja nemam što izgubiti, radim ovdje svoj uobičajeni dnevni posao koji bih radila od kuće i u Njemačkoj, a sigurno mi je bolje raditi ga u Hrvatskoj zato što mogu ići van i ne moram trpjeti tešku njemačku karantenu – priča nam Alex, kako je zovu njezini prijatelji i zaposlenici. Iako ima hrvatsko prezime, po mužu, jezik još nije naučila, ali tvrdi da hoće. Ima i našu partnericu, Anu Mlinarević iz Marušića. Ona je zadužena za smještaj digitalnih nomada.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 23.04.2021., Omis, Mimice - Alexandra Horvat i njezina tvrtka rade s digitalnim nomadima iz cijelog svijeta. Ana Mlinarevic, Alexandra Horvat Photo: Miroslav Lelas/PIXSEL

– Iznajmljivanjem se bavim 10 godina. Alex je bila moja gošća i sprijateljile smo se. Prvo je ostajala dva tjedna, pa tri, pa četiri, na kraju smo joj našle kuću ovdje pa se preselila. Pozvala me da zajedno krenemo u tu priču o digitalnim nomadima. Svi se mi u Mimicama bavimo turizmom, naravno da bismo željeli zaraditi i izvan sezone i ova ideja je izvrsno prihvaćena. Ljudi su voljni iznajmiti, imamo više od sto smještajnih jedinica različitih kategorija i cijena. S njima smo sklopili ugovore i oni su nam na raspolaganju od 1. listopada do 1. svibnja – govori Ana Mlinarević.

Naime, objašnjava Alex, ideja je digitalne nomade privući izvan turističke sezone. Tada im je moguće ponuditi prihvatljivije cijene, a ona tvrdi da je i njima to vrijeme puno ugodnije, bez gužvi i velikih vrućina.

– U Hrvatskoj je odlično u listopadu i studenom, također je i zimi fantastično, zato želimo da dolaze izvan sezone, zimi, a ne samo ljeti. Mnogo je zainteresiranih, ne samo u Njemačkoj koja nam je još uvijek najveće tržište već iz svih krajeva svijeta, a najviše iz SAD-a, kojem se nastojimo posvetiti – ističe Alex Horvat.

Osim smještaja, digitalnim nomadima nude sve što im treba za vrijeme boravka u Hrvatskoj. Prvo ih dočekuju u zračnoj luci, osiguravaju im apartman i potpuno opremljeno radno mjesto, IT podršku, brinu se o njihovoj prehrani, ugovaraju im odlaske liječniku, osmišljavaju slobodno vrijeme...

– Prvo što zanima digitalne nomade je mjesto na kojemu će raditi. Mi smo se pripremili, čekaju ih računala i sva dodatna oprema, mogu doći i odmah početi raditi. Zanima ih i što će jesti. Dogovaramo s restoranima i naručujemo im dostavu hrane. Zanima ih i mogu li dovesti djecu ili kućne ljubimce. To nije problem. Digitalni nomadi se moraju pripremiti, znati kako živjeti kao digitalni nomadi. To su najčešće ljudi koji uobičajeno cijele dane provode pred računalnom i ne znaju kako provoditi slobodno vrijeme. Trebaju neko vrijeme provesti na lokaciji da o njoj nešto nauče i potom provode vrijeme vani. Obilazak Splita, učenje o mjestu u kojem smo, druženje s hrvatskim ljudima, učenje o njihovu ponašanju, to je mene jako interesiralo i vidim da interesira i ostale – govori Alex.

Pokrenuti posao u Hrvatskoj nije bilo jednostavno.

– Imali smo problema s administracijom jer joj nije bilo jasno zašto želimo ime koje smo htjeli, pa zbog hrvatskih zakona sada imamo dva različita imena. Neke su stvari bile lagane, a neke teške, ali dobro je – kaže Alex koja se jako ponosi mladom školovanom ekipom koju je okupila. Riječ je o domaćim djevojkama i momcima koji su oduševljeni šansom koju im je pružila.

– Mislim da je dobro da i Hrvati od nas nauče njemački način rada radeći s nama. Zato sam okupila ljude koji su tek završili školovanje, nemaju radnog iskustva i od početka ih učim svom načinu, a to je njemački način rada. Njemački način rada je prilagodljiv za Hrvatsku, a i mi se adaptiramo na hrvatski način rada. Hrvati koji ovdje rade govore engleski bolje nego ja i zato je s Hrvatima lako raditi – napominje Alex.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 23.04.2021., Omis, Mimice - Alexandra Horvat i njezina tvrtka rade s digitalnim nomadima iz cijelog svijeta. Photo: Miroslav Lelas/PIXSEL

Među njezinom mladom ekipom je i Romeo Luter.

– Moj je prijatelj preuređivao Alex kuću i preporučio me kada je čuo da ona traži ljude – otkriva nam kako je došao do ovog posla.

Srđan Antonijević ovdje radi nekoliko mjeseci.

– Radim poslove vezane za IT i edukaciju. Još ne znam što ću točno raditi. Imamo planove od prodaje do održavanja. Nisam imao radnog iskustva, bivši sam sportaš – kaže Srđan.

Nijemci vole Hrvatsku

Luka Mimica je dizajner, zadužen za umjetničku komponentu, a Ante Plastić prije je radio u T-comu, a zanima ga IT.

– Alex nam je pružila priliku da se educiramo, radimo s njezinom njemačkom kompanijom – govori Ante. Edukacija je u njihovoj tvrtki iznimno važna. Trenutačno je, otkriva nam Alex, na edukaciji 22 ljudi. Edukacije održavaju dva puta tjedno njezini kolege iz Njemačke.

Marija Špoljar i Petra Mimica su domaće djevojke, iz Mimica. Alex su upoznale slučajno.

– Alex nam je pričala o svojoj ideji o osnivanju tvrtke za potporu digitalnim nomadima. Petra je buduća pravnica, ja se bavim marketingom i kada nam je Alex ponudila da uđemo u projekt, radimo za nju, razvijamo se i rastemo s ovom firmom, tko ne bi prihvatio takvu ponudu – kaže Marija koja nam je predstavila i njihovu klijentelu.

Uz Nijemce, koji su bili prvi posjetitelji, imali su nomade iz SAD-a, Hrvatske, Rusije, Irske, Austrije, Engleske, Norveške, dakle sa svih strana.

– Trenutačno imamo samo jednog Nijemca, ali dosad ih je u posljednjih nekoliko mjeseci bilo po desetak. Svi su otišli oduševljeni i najavili da će se vratiti – govori Marija Špoljar.

Spajanje digitalnih nomada

Nerado prognoziraju kako će posao ići dalje. Sve ovisi o epidemiji i restrikcijama.

– Puno Nijemaca dolazi raditi u Hrvatsku jer je Hrvatska u EU i blizu Njemačkoj. Mnogi samo čekaju cijepljenje pa će doći. Većina Nijemaca koji dolaze ovdje raditi su samci i nisu oženjeni. Nijemci se jako rijetko žene i imaju djecu prije 35. godine i zato im je lakše raditi na taj način jer nisu vezani. Uživaju ovdje, a obavljaju isti posao koji rade i kod kuće. Ima jako puno toga što se može raditi u slobodno vrijeme. Može se planinariti, šetati, plivati, ići na masažu, u fitnes itd. Sve je tu i nismo još puno toga otkrili – oduševljeno govori Alexandra.

Postavlja paralelu s Njemačkom u kojoj je sve zatvoreno, što, kaže, uzrokuje depresiju.

– Nekad dnevno razgovaram s 200 ljudi, ali to nije istina, to nije pravi kontakt i to nije zabavno. Pravog kontakta više nemamo. Kod nas nije važna samo inteligencija, već i emotivna inteligencija. Nakon posla, znamo upaliti vatru u kaminu i slušati glazbu. Zato je važno da spajamo digitalne nomade iz više različitih firmi koji će ovdje zajedno doručkovati, provoditi slobodno vrijeme uz različite aktivnosti... Nitko ne smije ostati ovdje više od tri mjeseca jer vam onda sve ovo čemu se divite postane normalno. Ovdje svaki dan dok radite vidite more, a da bi ljudi više cijenili što imaju tu mogućnost, nakon tri mjeseca moraju se vratiti u svoje uobičajeno radno okruženje, raditi jedno vrijeme tamo da bi se opet ovdje mogli vratiti i da bi ponovno cijenili to što su ovdje – priča Alex.

Njezina je vizija sagraditi ovdje IT kampus, i to već 2022. godine, kada se nada da će ograničenja biti ukinuta, a Hrvatska postati pravi hit među digitalnim nomadima.

– Ideja je da se više tvrtki koje se bave različitim ili sličnim poslovima povežu, da zajedno budu kolektiv i da svi uče jedni od drugih – kaže Alexandra Horvat. I uvjerena je da će u svom naumu uspjeti.