PROJEKT DIGITALNE TRANSFORMACIJE

Porezna uprava poslala važnu obavijest: 'Ove usluge neće biti dostupne nekoliko dana...'

Zagreb: Zgrada Porezne uprave u kojoj se nalazi ured uhićenog Slaviše Penave
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Slavica Cvitanić/Hina
04.05.2026.
u 17:05

Elektroničke usluge i servisi za građane i poduzetnike bit će nedostupni od 8. svibnja u 16 sati do 11. svibnja u 8 sati

Porezna uprava Ministarstva financija izvijestila je u ponedjeljak da će zbog provedbe projekta digitalne transformacije i prelaska dijela sustava na novu infrastrukturu, dio usluga biti privremeno nedostupan. Kako su naveli, poreznim obveznicima bit će nedostupno podnošenje SNU (Specifikacija nepovezanih uplata) te predaja JOPPD obrazaca i izmjena ovlaštenika od 5. svibnja u 16 sati do 11. svibnja 2026. u 8 sati. Elektroničke usluge i servisi za građane i poduzetnike bit će nedostupni od 8. svibnja u 16 sati do 11. svibnja u 8 sati. 

Za vrijeme trajanja nedostupnosti, sustavi fiskalizacije računa i eRačuna te dodjela OIB-a radit će nesmetano, dodaju. "Kako se radi o izvanrednim okolnostima nedostupnosti sustava, porezni obveznici koji će u navedenom razdoblju isplaćivati plaću i mirovinu, plaćanja obveza po JOPPD obrascima mogu provoditi i u razdoblju nedostupnosti sustava dok će predaju obrasca JOPPD-a izvršit po dostupnosti sustava. Tako predani JOPPD obrasci smatrat će se predanima u zakonskom roku", naveli su iz PU.
ministarstvo financija elektroničke usluge Porezna uprava

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima.

