Baranjska planinarska obilaznica nova je turistička atrakcija

Bansko ili Banovo drvo u Baranji visoko je samo dvjestotinjak metara. No, pejzaž je to koji zaustavlja dah – puca pogled na stotine hektara vinograda i šuma, polja kukuruza, žita i uljane repice. Poznat je to vinogradarski kraj, a sve je prepoznatljivije i kao odlična destinacija za šetnju ili bicikliranje, upravo zbog fantastičnih vidika i jedinstvenih surduka, što je naziv za strm, duboko usječen put u planinu. Uz mirno okruženje, koje prekida samo cvrkut ptica, idealno je to mjesto za odmor za dušu.

Trasirana je i otvorena tamo proteklog tjedna i Baranjska planinarska obilaznica, nova turistička atrakcija za ljubitelje uživanja u prirodi, na otvorenome. Planinarska je to ruta duga 30 kilometara, a na kojoj je raspoređeno 16 kontrolnih točaka. Obilaznica završava u Batini.

Padine Banskog brda nazivaju se i “hrvatska Toskana”, a idealno je to podneblje za uzgoj vinove loze jer je cijeloga dana izloženo sunčevim zrakama. Kroz pejzaže vijuga vinska cesta duga gotovo osam kilometara. Tamo počinje i priča o beljskim vinima, a vinogradi tvrtke Belje prostiru se na 650 hektara. Na posebnoj vinogradarskoj poziciji na lokaciji Karanačko brdo smješten je Vidikovac, okružen milijunima čokota vinove loze, a pravo je to mjesto za predah.

Vinogradarska tradicija u tom kraju, inače, seže duboko u povijest, čak do Rimljana, koji su ga i prozvali Zlatnim brdom.

A niz je imena koje nosi ta lokacija. Bansko brdo naziva se, naime, još i Banska kosa, Banska planina, Banovo brdo, Baranjska planina ili, najčešće, samo Planina, ali i Monoštorska greda, Zlatno brdo...

