Krvavi obračun na zabavi uz jezero: Deseci ranjenih, napadači u bijegu

Najmanje deset osoba ozlijeđeno je u pucnjavi na zabavi uz jezero u saveznoj državi Oklahomi, izvijestili su lokalni dužnosnici. Do pucnjave je došlo u blizini jezera Arcadia, u istočnom dijelu Edmonda, otprilike 21 kilometar sjeverno od Oklahoma Cityja, tijekom okupljanja mladih oko 21 sat po lokalnom vremenu u nedjelju, izjavila je glasnogovornica policije Emily Ward.

Ward je navela kako je deset osoba prevezeno u bolnicu s ozljedama različite težine, dok su se neki ozlijeđeni sami uputili na liječničku pomoć. Za sada nema uhićenih, no policija ne vjeruje da postoji trajna prijetnja za javnost. „Ovo je očito iznimno zastrašujuća situacija i razumijemo zabrinutost javnosti i svih uključenih. Ulažemo maksimalne napore kako bismo pronašli počinitelje”, poručila je.

Policija iz Edmonda objavila je na društvenoj mreži X kako se očekuje da bi se ukupan broj žrtava mogao mijenjati. Glasnogovornik bolničkog sustava izjavio je da je devet osoba zbrinuto u medicinskom centru Integris Health Baptist u Oklahoma Cityju, dok su tri osobe primljene u bolnicu Integris Health Edmond, prenosi BBC.

🚨🇺🇸 BREAKING: At least 10 people were shot at a campground in Edmond, Oklahoma, United States, according to police. the suspects remain at large. pic.twitter.com/CEUjxb1E8c — Nova Intel (@intel_nova) May 4, 2026

Dodao je kako su pacijenti još uvijek bili pod liječničkom procjenom kasno u nedjelju navečer. Jezero Arcadia umjetna je akumulacija koja je među lokalnim stanovništvom popularna za ribolov, izlete i kampiranje. Policija nije iznijela detalje o samom događaju, no američki mediji navode kako je na društvenim mrežama kružio letak koji je najavljivao događaj pod nazivom „Sunday Funday”, planiran za nedjeljnu večer u blizini jezera. Prema navodima lokalnih medija, policija je u obližnjem trgovačkom centru Walmart uspostavila punkt za okupljanje i informiranje članova obitelji.