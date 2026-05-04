Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PUCNJAVA NA ZABAVI

Krvavi obračun na zabavi uz jezero: Deseci ranjenih, napadači u bijegu

Pixabay/ilustracija
VL
Autor
Eva Berišić
04.05.2026.
u 17:50

Policija nije iznijela detalje o samom događaju, no američki mediji navode kako je na društvenim mrežama kružio letak koji je najavljivao događaj pod nazivom „Sunday Funday”, planiran za nedjeljnu večer u blizini jezera.

Najmanje deset osoba ozlijeđeno je u pucnjavi na zabavi uz jezero u saveznoj državi Oklahomi, izvijestili su lokalni dužnosnici. Do pucnjave je došlo u blizini jezera Arcadia, u istočnom dijelu Edmonda, otprilike 21 kilometar sjeverno od Oklahoma Cityja, tijekom okupljanja mladih oko 21 sat po lokalnom vremenu u nedjelju, izjavila je glasnogovornica policije Emily Ward.

Ward je navela kako je deset osoba prevezeno u bolnicu s ozljedama različite težine, dok su se neki ozlijeđeni sami uputili na liječničku pomoć. Za sada nema uhićenih, no policija ne vjeruje da postoji trajna prijetnja za javnost. „Ovo je očito iznimno zastrašujuća situacija i razumijemo zabrinutost javnosti i svih uključenih. Ulažemo maksimalne napore kako bismo pronašli počinitelje”, poručila je.

Policija iz Edmonda objavila je na društvenoj mreži X kako se očekuje da bi se ukupan broj žrtava mogao mijenjati. Glasnogovornik bolničkog sustava izjavio je da je devet osoba zbrinuto u medicinskom centru Integris Health Baptist u Oklahoma Cityju, dok su tri osobe primljene u bolnicu Integris Health Edmond, prenosi BBC.

Dodao je kako su pacijenti još uvijek bili pod liječničkom procjenom kasno u nedjelju navečer. Jezero Arcadia umjetna je akumulacija koja je među lokalnim stanovništvom popularna za ribolov, izlete i kampiranje. Policija nije iznijela detalje o samom događaju, no američki mediji navode kako je na društvenim mrežama kružio letak koji je najavljivao događaj pod nazivom „Sunday Funday”, planiran za nedjeljnu večer u blizini jezera. Prema navodima lokalnih medija, policija je u obližnjem trgovačkom centru Walmart uspostavila punkt za okupljanje i informiranje članova obitelji.
Ključne riječi
ranjeni Jezero pucnjava SAD

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!