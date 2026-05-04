Jurio SUV-om kroz pješačku zonu u Leipzigu: Autom se zabio u ljude, dvoje mrtvih

Kako piše focus.de, u njemačkom gradu Leipzigu automobil je uletio u skupinu ljudi. Dvije osobe su poginule, a dvije su teško ozlijeđene, izvijestio je lokalni emiter MDR, pozivajući se na policiju, prenosi Reuters. Oštećeno vozilo marke Volkswagen SUV, s osobom na krovu vozila, viđen je kako velikom brzinom prolazi pješačkom zonom, izvijestio je Radio Leipzig.

"Osobni automobil prošao je kroz centar grada", rekla je glasnogovornica policije za novinsku agenciju Agence France-Presse. Prema informacijama policije, incident se dogodio u ulici Grimmaische, trgovačkoj ulici koja povezuje Augustusplatz, gdje se između ostalog nalazi Gewandhaus, i gradski trg. Na mjestu događaja nalazi se više od deset ambulantnih vozila. Također je angažiran tim za krizne intervencije koji pomaže ozlijeđenima i pogođenima događajem.