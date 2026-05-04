VIŠE OZLIJEĐENIH

Jurio SUV-om kroz pješačku zonu u Leipzigu: Autom se zabio u ljude, dvoje mrtvih

Car driven into group of people in Leipzig
Jan Woitas/DPA
Autor
Lorena Posavec
04.05.2026.
u 17:49

Prema prvim informacijama policije, incident se dogodio u ulici Grimmaische

Kako piše focus.de, u njemačkom gradu Leipzigu automobil je uletio u skupinu ljudi. Dvije osobe su poginule, a dvije su teško ozlijeđene, izvijestio je lokalni emiter MDR, pozivajući se na policiju, prenosi Reuters. Oštećeno vozilo marke Volkswagen SUV, s osobom na krovu vozila, viđen je kako velikom brzinom prolazi pješačkom zonom, izvijestio je Radio Leipzig.

"Osobni automobil prošao je kroz centar grada", rekla je glasnogovornica policije za novinsku agenciju Agence France-Presse. Prema informacijama policije, incident se dogodio u ulici Grimmaische, trgovačkoj ulici koja povezuje Augustusplatz, gdje se između ostalog nalazi Gewandhaus, i gradski trg. Na mjestu događaja nalazi se više od deset ambulantnih vozila. Također je angažiran tim za krizne intervencije koji pomaže ozlijeđenima i pogođenima događajem.
Avatar Guy_Fawkes
Guy_Fawkes
18:36 04.05.2026.

Ziasta, dosta neobično da ne objavljuju ime i prezime, vjerojatno se radi o nekom inženjeru ili doktoru.

FE
felis29
18:31 04.05.2026.

Kakva frka. Vjerojatnije gospodin bio rastrojen

LU
Lukeruk
18:25 04.05.2026.

Opet su nekog ahmeta gadovi isprovocirali?

