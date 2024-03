Njemica nestala na 31 godinu: Nikada nije imala auto niti otišla na odmor, a stanarinu je plaćala u gotovini

Više od 30 godina nakon što je netragom nestala, Petra P. iz Donje Saske 2015. godine pozvala je policiju kada je otkrila da je u njen stan u Düsseldorfu netko provalio. Tada je službenicima priznala svoj identitet, nakon što je 31 godinu živjela pod imenom Susanne Schneider, a jučer je odlučila ispričati svoju priču.

Studentica informatike Petra P. nestala je iz Braunschweiga 1984. godine. Za njom je pokrenuta potraga no nikada nije pronađena, a kada je u javnost izašao šegrt stolarskog zanata i rekao da ju je on ubio, proglašena je mrtvom, iako nikada nije otkriveno njeno tijelo. Od 2015. godine, kada je policiji rekla tko je zapravo, nije govorila o svom nestanku sve do subote 16. ožujka kada je u RTL-ovoj emisiji ispričala da je bila zlostavljana i samo je htjela nestati, prenosi Fenix magazin.

Petra je ključeve stana dala cimerici, podigla 3000 maraka s računa, spakirala se, otišla zubaru i - nestala. Pod novim imenom, koje je sama odabrala, živjela je 31 godinu. Za to vrijeme je promijenila više poslova, nije nikada imala auto niti otišla na godišnji odmor, a stanarinu je uvijek plaćala u gotovini.

– Tako sam ostala neprimijećena sve te godine. Nisam znala da me traži policija. Jednostavno sam htjela neprimjetno nestati iz svog prijašnjeg života - priznala je. Umirovljeni inspektor koji se bavio njenim slučajem, Holger Kunkel, bio je uvjeren da je Petra ubijena. -Sad mi nije teško shvatiti kako se teroristi mogu skrivati 30 godina kad je obična žena to uspjela - komentirao je inspektor.

Naglasio je da su za vrijeme istrage detaljno istražili svaki trag. Pročešljali su cijelu šumu, tražili su je i ronioci, cijeli grad su, kaže Kunkel, okrenuli naglavačke. - Ne mogu shvatiti da je žena čija je slika obišla Njemačku, uspjela skriti svoj identitet i to tri desetljeća, istaknuo je inspektor.

