Njemačke željeznice u rekordnom uzletu traže 25.000 radnika

U njemačkim vlakovima traži se mjesto više. Deutsche Bahn, njemačka tvrtka koja upravlja željezničkim prometom u najvećoj europskoj ekonomiji, objavila je jučer da je u siječnju njihovim vlakovima putovalo 1,2 milijuna ljudi više nego u siječnju prošle godine.

– U prva četiri tjedna 2020. godine broj putnika porastao je s 11 na 12,2 milijuna – rekao je Richard Lutz, direktor Deutsche Bahna, što je povećanje od 10,7 posto u odnosu na uspoređeni lanjski period. Lutz to povećanje s jedne strane pripisuje smanjenju poreza na željezničke karte, što je jedna od “zelenih mjera“ njemačke vlade, ali i tvrtkina pojačanog investiranja u vlakove te osoblje. To je, hvale se u Deutsche Bahnu, rezultiralo većom udobnošću, ali i svjesnošću činjenice da je željeznica ekološki prihvatljivija u odnosu na automobile te zračni promet za sve više ljudi.

Potraga za strojovođama

Jasno, veliku ulogu ima spomenuto smanjenje PDV-a na karte za željeznički prijevoz, umjesto ranijih 19 posto on je sada tek sedam posto, što je osjetno smanjenje. No, Deutsche Bahn hitno treba zaposliti još ljudi i ne samo zbog širenja obujma prijevoza. Naime, otprije je prisutan manjak strojovođa, što se prošle godine još pogoršalo.

– U prosjeku se godišnje otvara 100 radnih mjesta za strojovođe, a tek ih se 25 prijavljuje na zavod za zapošljavanje. Samo godinu dana prije taj je omjer bio 100 naprema 28, situacija je bitno gora nego kod radnih mjesta za medicinske sestre ili vodoinstalatere – navodi Allianz pro Schiene, organizacija koja promiče željeznički prijevoz koja je pri analiziranju ponude i potražnje radnih mjesta u željeznici koristila javno dostupne podatke savezne agencije za zapošljavanje. Tako je Deutsche Bahn nedavno objavio da je otvorio natječaj za čak 25 tisuća radnika. A to znači pet tisuća više zaposlenih u Deutsche Bahnu kada se ubroji fluktuacija, odnosno oni koji će iz tvrtke otići po sili zakona, to jest u mirovinu ili zbog drugih razloga.

Treba imati na umu kako je Deutsche Bahn golema tvrtka koja, i to prema podacima iz 2013. godine, ima 295.653 zaposlena. U ovom novom valu posao će dobiti 2300 vlakovođa. Namjera je do 2030. godine dvostruko povećati broj putnika. Savezna je vlada namijenila 86 milijardi eura za obnovu infrastrukture. Nabavit će se i novi visokobrzinski vlakovi. Kako navode njemački mediji, situacija je slična i kod lokalnih pružatelja usluga željezničkog prijevoza koji također nastoje povećati svoj udio.

Uz vlakovođe potreba je i za osobljem za održavanje te dispečerima. No, potreba postoji i za vozačima autobusa, osobljem u uslužnim djelatnostima na željezničkim postajama, a zanimljivo je napomenuti kako će od 25.000 novih djelatnika njih 4700 biti pripravnici. Prošle je godine već posao u Deutsche Bahnu dobilo 24.000 ljudi, što je bilo povećanje od 8000 radnih mjesta ukupno. Plan je da se u idućim godinama zaposli čak stotinu tisuća ljudi.

Nakon Flixbusa, i Flixtrain

U medijima se pojavila vijest o sporenju Deutsche Bahna s kanadskim Bombardierom o isporuci 25 intercity vlakova vrijednih 400 milijuna eura zbog tehničkih nedostataka.

Porez na karte za letove na kraćim udaljenostima treba od travnja porasti čak 75 posto, sa sadašnjih 7,50 eura na 13,03 eura. Taj je porez uveden 2011. godine, a sada će doživjeti i konkretan, visok porast. Porast će porez i na letove na srednjim udaljenostima na 33,01 eura – s 23,43 eura, koliko iznosi sada. Porast će porez i na putovanje međukontinentalnim letovima, i to za 17,25 eura, što će onda iznositi 59,43 eura. Njemačka vlada očekuje da će taj novi porez u državnu blagajnu donijeti 740 milijuna eura godišnje. A to je upravo zato da bi se mogao financirati manji porez na karte u željezničkom prijevozu. I sve je to, dakako, dio općeg paketa nazvanog Klimaschutz (Zaštita klime). Jasno je kako je ta mjera izazvala ogorčenje u zrakoplovnim kompanijama.

Zanimljivo je da se i među Hrvatima popularni Flixbus u Njemačkoj sve više širi na vlakove – Flixtrain. Tom uslugom prijevoza vlakom se, od primjerice Stuttgarta do Berlina (više od 600 km), može putovati već za 9,99 eura. Dakle, ono što se nudi za autobusni prijevoz, raspoloživo je i za željeznicu po sličnom principu. U ove dvije godine, koliko Flixtrain funkcionira, uspjeli su svojom uslugom povezati velike njemačke gradove.