Njemačka vlada povukla neočekivan potez, građani i instalateri ogorčeni: 'Sve se promijenilo preko noći'

Nagla odluka njemačke vlade o smanjenju državnih potpora za ugradnju toplinskih stanica izazvala je val nezadovoljstva među građanima i tvrtkama koje se bave njihovom ugradnjom. Novi model subvencija donosi manje potpore za velik broj kućanstava, a instalateri upozoravaju da je cijeli proces proveden bez dovoljno vremena za prilagodbu, zbog čega su se posljednjih dana suočili s velikim pritiskom i brojnim upitima zabrinutih kupaca.

Kako piše njemački Welt, mnogi su obrtnici i poduzetnici doslovno preko noći ostali zatrpani pozivima i elektroničkom poštom građana koji žele saznati hoće li i dalje moći ostvariti subvencije prema starim pravilima ili će zbog novih odluka morati izdvojiti znatno više vlastitog novca. Jedan od njih je Lutz Spring, vlasnik certificirane tvrtke za ugradnju dizalica topline iz Oranienburga pokraj Berlina. Dok je bio na godišnjem odmoru u Švedskoj, vijest o izmjenama zatekla ga je usred odmora. Kaže da je to bio njegov prvi duži odmor otkako je 2000. godine pokrenuo vlastitu tvrtku, no umjesto odmora dane je proveo odgovarajući na pozive i poruke zabrinutih klijenata.

Kaos je dodatno pojačan nakon što je proračunski odbor njemačkog Bundestaga donio odluku o izmjenama programa državnih potpora za energetsku obnovu zgrada. Brojni građani pokušali su u posljednji trenutak predati zahtjeve za subvencije putem državne razvojne banke KfW, no zbog velikog broja prijava sustav je, prema svjedočenjima instalatera, u jednom trenutku bio preopterećen. Prema informacijama KfW-a, građani koji već imaju valjanu potvrdu prijave, ali još nisu predali konačni zahtjev, moći će to učiniti do 20. srpnja prema dosadašnjim uvjetima. Od 21. srpnja na snagu stupaju nova pravila koja donose manje potpore, ali uvode i dodatni bonus za dizalice topline proizvedene u Europi.

Instalateri ne osporavaju da su izmjene bile očekivane, ali smatraju da način na koji su uvedene stvara nepotreban kaos. Mnogi kupci već su potpisali ugovore za ugradnju, računajući na ranije iznose subvencija, a sada će morati pokriti znatno veći dio troškova iz vlastitog džepa.

Kako navodi Welt, promjene će njemačkom proračunu donijeti uštedu od oko 2,1 milijarde eura. Istodobno će pojedinim skupinama građana maksimalna državna potpora za ugradnju moderne dizalice topline biti smanjena za gotovo 4000 eura. Kućanstva s prosječnim primanjima više neće moći računati na dosadašnjih 55 posto subvencije, već će ona pasti na 46 posto prihvatljivih troškova, pri čemu će se priznavati ulaganja do najviše 28.000 eura. Od početka 2027. godine subvencije će se dodatno postupno smanjivati svakih šest mjeseci.

Nezadovoljstvo dijeli i Tobias Klug, suosnivač tvrtke nuuEnergy koja se specijalizirala za održive sustave grijanja. Kaže kako su informacije o novim pravilima morali prikupljati iz medija i stručnih udruženja jer službene komunikacije gotovo da nije bilo. Njemačko Ministarstvo gospodarstva rezove opravdava tvrdnjom da će oni dugoročno pridonijeti snižavanju cijene ugradnje dizalica topline, koja je u Njemačkoj među najvišima u Europi. No predstavnici industrije tvrde da problem nije u visokim maržama tvrtki, nego u opsežnoj birokraciji i strogim tehničkim propisima.

Prema riječima stručnjaka, u Njemačkoj je tijekom ugradnje često potrebno zamijeniti i električni ormarić, provesti hidrauličko balansiranje sustava, poštovati stroga pravila o postavljanju vanjske jedinice te zadovoljiti niz drugih regulatornih zahtjeva koji u mnogim europskim državama uopće ne postoje. Upravo zbog toga, ističu, troškovi ugradnje znatno su viši nego primjerice u Ujedinjenom Kraljevstvu ili drugim europskim zemljama.

Dodatni problem predstavlja i izrada ponuda. Tvrtke ulažu mnogo vremena i novca u pripremu detaljnih projekata, a kada jedan kupac zatraži više ponuda, većina tog rada ostaje neplaćena. Instalateri odbacuju i tvrdnje da većina tvrtki umjetno podiže cijene zbog subvencija. Priznaju da postoje pojedini slučajevi zlouporaba, ali ističu kako većina posluje korektno te da je konkurencija na tržištu danas znatno veća nego prije nekoliko godina.

Sličnog su stava i u njemačkoj energetskoj tvrtki Enpal, gdje smatraju da država pojednostavljeno promatra problem. Ističu da se njemačke cijene ne mogu jednostavno uspoređivati s drugim državama jer su troškovi rada, građevinski standardi i tehnički zahtjevi u Njemačkoj osjetno viši. Lutz Spring upozorava i na još jedan važan aspekt. Smatra da bez dosadašnjih subvencija njegova tvrtka ne bi prodala ni trećinu današnjeg broja dizalica topline. Naglašava kako takvi sustavi zahtijevaju pažljivo projektiranje i prilagodbu svakoj pojedinoj zgradi, njezinoj veličini i energetskim potrebama. Ako se to zanemari, sustav neće raditi učinkovito ili će se znatno brže istrošiti.

Iako očekuju da će dio građana požuriti s narudžbama prije mogućih novih rezova potpora, stručnjaci upozoravaju da bi od 2027. godine tržište moglo znatno usporiti. Posebno su zabrinuti za manje i novije tvrtke koje nemaju dovoljno ugovorenih poslova te bi ih česte političke promjene i nepredvidive subvencije mogle dovesti na rub opstanka.