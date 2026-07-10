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U KRALJEVSKOJ REZIDENCIJI

Nakon godina svađa uslijedio veliki obrat: Kralj Charles ugostio Harryja, Meghan i djecu

FILE PHOTO: State funeral and burial of Queen Elizabeth
Toby Melville/REUTERS
VL
Autor
Vera Kadijević/Hina
10.07.2026.
u 21:18

Harry je nakon javnog i medijski praćenog razlaza s obitelji posljednjih godina Britaniju posjećivao tek jednom ili dvaput godišnje

Britanski kralj Charles i kraljica Camilla ugostili su princa Harryja, njegovu suprugu Meghan Markle te njihovo dvoje djece tijekom njihova boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu, izvijestila je u petak agencija Reuters. Do susreta je došlo nakon višegodišnjeg zahlađenja odnosa između Harryja i članova kraljevske obitelji, uključujući njegova oca i starijeg brata, princa Williama.

Harry je nakon javnog i medijski praćenog razlaza s obitelji posljednjih godina Britaniju posjećivao tek jednom ili dvaput godišnje. Njegova djeca, 7-godišnji Archie i 5-godišnja Lilibet, nisu boravila u zemlji od 2022. godine. Vojvoda od Sussexa je u Veliku Britaniju stigao u petodnevni posjet tijekom kojeg sudjeluje u humanitarnim događanjima.

Tijekom njegova boravka okončan je i višegodišnji pravni spor protiv britanskih izdavača zbog povrede privatnosti, koji je princ Harry izgubio. Prije dolaska u zemlju Harry je također imao nesuglasice s Buckinghamskom palačom oko pitanja sigurnosnih mjera i smještaja tijekom boravka. Palača nije odgovorila na Reutersov zahtjev za komentar.
Ključne riječi
Princ Harry Meghan Markle Kralj Charles

Komentara 1

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DU
Dubokogrlo
21:27 10.07.2026.

nista cudno, engleska kruna i njihove muhe bi pojeli g samo da ostanu sto jesu.

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