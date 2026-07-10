FOTO Krenula je ludnica u Splitu: Pogledajte najotkačenije outfite, neki stigli u krznu
Prvi dan 12. izdanja festivala Ultra Europe počeo je u petak navečer u splitskom Parku mladeži gdje su se nakon otvaranja festivalskih vrata okupili deseci tisuća posjetitelja iz Hrvatske i više od 140 zemalja svijeta na jednom od najvećih festivala elektroničke glazbe.
Napuhani jednorog, krznene navlake za noge usred srpnja, zastave iz svih krajeva svijeta, šljokice od glave do pete, neonske boje, futurističke naočale i leopard uzorci koji su prekrivali tek ono najnužnije samo su dio prizora koji su obilježili početak festivala.
Vrata festivalskog prostora otvorena su u 20 sati, a glazbeni program na četiri festivalske pozornice trajat će do 5 sati ujutro. Organizatori očekuju da će tijekom trodnevnog festivala Split posjetiti više od 150 tisuća ljubitelja elektroničke glazbe iz cijelog svijeta.
Na glavnoj pozornici, Main Stageu, prve festivalske večeri nastupaju John Summit, DJ Snake, Afrojack, Oliver Heldens i Subtronics, dok program upotpunjuju HALO i dugogodišnji miljenik Ultranauta MYKRIS.
Festival se nastavlja u subotu i nedjelju nastupima novih svjetskih DJ zvijezda, a prema procjenama organizatora ovogodišnje izdanje Ultra Europe ponovno bi moglo okupiti više od 150 tisuća posjetitelja iz više od 140 zemalja svijeta.