Njemačka uvodi nova pravila za doseljavanje

Suhl je mali grad u saveznoj pokrajini Tiringiji. Od pada Berlinskog zida do danas iz njega je iselila trećina stanovnika.

Taj problem se želi riješiti projektom koji podupire i Industrijska i trgovinska komora Tiringije: dolaskom radnika iz Vijetnama. Jedan od njih je Cao Quang Truong. On već osam mjeseci živi u Njemačkoj i obrazuje se za stručnog građevinskog radnika. Sretan je što je dobio šansu i nakon završetka izobrazbe rado bi ostao u Suhlu. No to nije tako jednostavno, jer mu za to treba trajna dozvola boravka koju je teško dobiti, piše Deutsche Welle.

Njemačka proteklih desetljeća sebe nije smatrala useljeničkom državom. Sada bi se to trebalo promijeniti. Dolazak radnika iz zemalja koje nisu članice EU-a trebao bi olakšati novi zakon o doseljavanju stručne radne snage koji se upravo nalazi u zakonodavnoj proceduri.

Ako taj zakon stupi na snagu, u Njemačku će moći doseliti svi koji imaju ugovor o radu i priznatu stručnu kvalifikaciju. Ukidaju se ograničenja doseljavanja samo na nekoliko zanimanja, kao i obvezno prethodno ispitivanje ima li Nijemaca ili građana EU-a koji dolaze u obzir za određeno radno mjesto.

Osim toga, kvalificirane osobe koje dobro govore njemački mogle bi u Njemačkoj boraviti šest mjeseci i bez ugovora o radu, kako bi tražile posao. To je do sada bilo moguće samo fakultetski obrazovanima. No tražitelj posla za to vrijeme nema pravo na socijalna davanja.

Novim propisima bi trebao biti riješen i problem stranaca koji nemaju pravo boravka u Njemačkoj, nego mogu samo privremeno ostati jer, primjerice, ne mogu biti deportirani u zemlju podrijetla. Oni bi trebali dobiti šansu za legaliziranje svog statusa. Pretpostavka za to je da najmanje godinu i pol rade više od 35 sati tjedno. Osim toga, oni moraju „u dovoljnoj mjeri" govoriti njemački jezik i ne smiju biti kažnjavani.

Ta mogućnost prelaska iz statusa tražitelja azila u status legalnog doseljenika za CDU i CSU još uvijek predstavlja problem.

