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LANSIRALI PROJEKTIL

Kina potezom uznemirila druge zemlje: 'Novi Zeland ovo smatra nepoželjnim i zabrinjavajućim'

Nuclear-powered Type 094A Jin-class ballistic missile submarine of the Chinese People's Liberation Army (PLA) Navy during a military display in the South China Sea
CHINA STRINGER NETWORK/REUTERS
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
06.07.2026.
u 10:11

Ministar vanjskih poslova Novog Zelanda Winston Peters rekao je da je njegova zemlja duboko zabrinuta zbog testiranja te da je o lansiranju bila obaviještena "nekoliko sati” prije.

Kineska vojska u ponedjeljak je probno lansirala projektil u Tihi ocean iz nuklearne podmornice, prenijeli su državni mediji, a potez su kritizirali Japan, Australija i Novi Zeland. Nuklearna podmornica Narodnooslobodilačke vojske ispalila je projektil s lažnom bojnom glavom prema međunarodnim vodama u Tihom oceanu u 12:01 po lokalnom vremenu, objavila je kineska novinska agencija Xinhua. 

Projektil je pao u „za to određene vode”, dodaje se u objavi, no ne otkriva točna lokacija. Xinhua lansiranje opisuje kao „rutinski postupak” u sklopu kineske godišnje vojne obuke i navodi da ono nije usmjereno ni protiv jedne određene zemlje ili mete.

Australska ministrica vanjskih poslova Penny Wong rekla je da je Kina obavijestila vladu o planiranom testiranju, no ocijenila ga je „destabilizirajućim” za regiju. Japanska vlada priopćila je da je također primila obavijest o lansiranju projektila, no da je Kinu pozvala Kinu da preispita taj potez. 

„Izrazili smo duboku zabrinutost zbog pojačane aktivnosti kineske vojske”, naglasio je službeni Tokio, dodajući da su kineske vlasti u nedjelju obavijestile japansku obalnu stražu o krhotinama koje bi mogle pasti unutar japanskog isključivog gospodarskog pojasa. Japanska novinska agencija Kyodo u ponedjeljak piše da je projektil pao izvan tog pojasa. 

Ministar vanjskih poslova Novog Zelanda Winston Peters rekao je da je njegova zemlja duboko zabrinuta zbog testiranja te da je o lansiranju bila obaviještena "nekoliko sati” prije. „Novi Zeland ovo smatra nepoželjnim i zabrinjavajućim razvojem događaja. Mi, kao i naši susjedi u ostalim pacifičkim zemljama, nemamo interes da Kina koristi južni Pacifik kao poligon za testiranje svojih raketnih sposobnosti”, stoji u Petersovom priopćenju. 

Ključne riječi
podmornica raketa Japan Australija Novi Zeland Kina

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