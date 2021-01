Njemačka demantira pisanje svojih medija o neučinkovitosti cjepiva AstraZeneca kod starijih

Ugledni njemački poslovni dnevni list Handelsblatt objavio je danas kako su njemačke javnozdravstvene vlasti utvrdile da cjepivo AstraZenece ima tek 8-postotnu učinkovitost kod oboljelih od Covida-19 starijih od 65 godina, no njemačko Ministarstvo zdravstva demantiralo je danas to izvješće.

Sve se to događa dok traju napetosti između Europske komisije i država članica s jedne strane te AstraZenece s druge strane. Napetosti su nastale nakon što je ta britansko-švedska farmacuetska kompanija u petak najavila da će zbog problema u lancu proizvodnje cjepiva protiv Covida-19 smanjiti - za čak do 60 posto - prve isporuke ugovorenih količina za EU. Odobrenje europskog regulatornog tijela za to cjepivo očekuje se krajem ovog tjedna, no nakon najave drastično manjih količina u prvim očekivanim isporukama Europska je komisija, zajedno s upravljačkim odborom sastavljenim od predstavnika svih 27 država članica, žestoko pritisnula AstraZenecu, tražeći objašnjenje i prijeteći tužbama i obvezom prijavljivanja svakog izvoza cjepiva protiv Covida-19 proizvedenog u EU. Ta nova obveza ne bi vrijedila samo za AstraZenecu, nego i za Pfizer i sve druge koji na tlu EU proizvode cjepivo protiv koronavirusa.

U tom ratu živaca vijest njemačkog Handelsblatta odjeknula je sinoć i jutros poput bombe, a na sličnom tragu pisao je i tabloid Bild. Novinari obaju listova pozivali su se na neimenovane izvore u njemačkoj vladi, koji su im navodno potvrdili da je otkriveno da cjepivo AstraZenece ima samo 8 posto učinkovitosti među najugroženijom populacijom iznad 65 godina. Sada se, međutim, pokazuje da su se i novinari i njihovi izvori malo zaletili i da čuvena njemačka preciznost u ovom slučaju možda i nije tako čuvena.

"Čini se da su u medijskim napisima pobrkani neki pojmovi", priopćilo je u demantiju njemačko Ministarstva zdravstva. I ministar Jens Spahn je u razgovoru za javni servis ZDF rekao kako su napisi medija "iskrivljeni", javlja agencija Hina.

- Ne držim mnogo do ovih špekulativnih naslova - rekao je Spah.

AstraZeneca je u kompanijskom priopćenju odmah sinoć demantirala napise o 8-postotnoj učinkovitosti njihova cjepiva. Glasnogovornik te tvrtke kaže kako su u studenom objavili podatke koji pokazuju da je cjepivo 100 posto učinkovito među starijim odraslim osobama.

Hrvatska je, kroz zajedničku nabavu EU, ugovorila 2,7 milijuna doza AstraZenecinog cjepiva, od čega je do kraja drugog tromjesečja 2021. trebalo biti isporučeno 1,7 milijun doza, što sada dolazi u pitanju s najavljenim 60 postotnim smanjenjem isporuka u prvim mjesecima.

VIDEO Predsjednik Milanović cijepio se protiv koronavirusa: "Ljudi, cijepite se. To je bolje nego razboljeti se!"