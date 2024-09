Nijemac na poznatoj plaži kraj Makarske gradi kuću, mještani ogorčeni: 'Pogledajte što radi s otpadom'

U Bratušu, dijelu Baške Vode na Makarskoj rivijeri, u toku je izgradnja kuće uz more, a građevinari nepropisno odvoze otpad na plažu i istresaju ga direktno u more. Kako javlja čitatelj za Morski.hr sve građevinske materijale bacaju u more. "Njemački investitori su tu, a sav materijal za temelje završava u Krvavici lučica. Ovo će značajno ugroziti preostale morski organizme."

Situacija je zabilježena iz zraka, pri čemu kamera prati građevinare od trenutka ukrcaja otpada do njihovog ispuštanja u more. Snimku možete pogledati OVDJE. Kuću grade Nijemci, a na gradilištu nema informativne ploče o radovima. "Broj čestice za ovu gradnju je 7523/4, a oni su kupili i česticu 7523/7 na kojoj rade novu kuću. Nema table o radovima, pa sam potražio podatke u katastru i snimio kamion koji vozi zemlju. Jedan lokalni stanovnik se jučer raspravljao s njima, ali su mu rekli da odvajaju zemlju i kamen, pri čemu samo kamen ide u more. Iz videa je jasno koliko je to neistina. Nemam ništa protiv Nijemaca, super su, ali ovakvi radovi, posebno kad je more u pitanju, su nedopustivi," ističe jedan mještanin.

Morski.hr je pokušao kontaktirati komunalno-pomorskog redara u Baškoj Vodi, no informirani su da je na terenu. Uputili su upit i Ministarstvu mora, jer novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama propisuje odgovornost lokalnih vlasti i samouprave, kao i pojedinaca, ukoliko ne sankcioniraju devastaciju pomorskog dobra.

Nakon određenog vremena, Općina se oglasila i potvrdila da će počinitelji biti kažnjeni. Jedan od zaposlenika Općine rekao je: "Oni su radili protuzakonito i trebaju biti kažnjeni. Njihovo ponašanje nije u redu. Pokrenuli smo upravni postupak, izdat ćemo rješenje o uklanjanju i napisati novčane kazne u okviru mogućnosti pomorskog redara, koji može izreći kaznu do 1.300 eura. Kasnije će to proslijediti inspektorima pomorskog dobra." Međutim, Zakon o pomorskom dobru predviđa kaznu do 130.000 eura za ovakve prekršaje.

Članak 197. Zakona propisuje da pravna osoba koja bez pravne osnove nasipava more može biti kažnjena s novčanom kaznom do 130.000 eura. Općina Baška Voda odlučila je poštovati zakon, jer prema istom članku, ako jedinica lokalne samouprave ne postupi prema članku 216. stavku 1, bit će kažnjena s istih 130.000 eura. Taj članak jasno nalaže: "Jedinice lokalne samouprave dužne su prijaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji i inspekciji građevine koje se odmah moraju ukloniti iz prostora." Osim toga, općina bi bila kažnjena, a načelnik ili pomorski redar mogli bi dobiti kaznu do 6.000 eura, piše Morski.hr.

