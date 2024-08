Makarska staje na kraj 'rezerviranju' mjesta na plaži: 'Sve što se ostavi više nije vlasništvo osobe'

Grad Makarska godinama slovi kao jedno od atraktivnijih odredišta, no nisu bile rijetke pritužbe zbog masovnog turizma. Sada dolazi do promjene smjera u turizmu, a to je potvrdila i zamjenica gradonačelnika Antonia Radić Brkan. Jedna od posljednjih mjera bila je uređenje odlaganja otpada. Sada se, naime, kontejneri ne mogu otvoriti ako nemate karticu za otpad.

"Imamo spremnike koji su zaključani, imamo kartice i svi oni koji plaćaju otpad dobiju svoju karticu i na temelju otvaranja se plaća. Rezultati su sjajni. Kad uspoređujemo od siječnja do kolovoza 2023. i 2024. godine, osim što imamo za miješani otpad, krenulo je razvrstavanje papira, plastike i stakla. Do sada je 50 posto povećanje reciklaže papira, kartona, plastike i stakla. Stali smo jednim dijelom turistima na kraj, ali se povećao znatno broj domaćih ljudi koji koriste komunalne usluge", rekla je u emisiji HTV-a "Studio 4".

S obzirom na to da je Makarska godinama preizgrađena, Radić Brkan kaže: "Napravili smo izmjenu prostornog plana, samo tekstualnog dijela. Krenuli smo to raditi 2021. godine kako bi čim prije napravili neke intervencijske mjere. One su nam već sada dale rezultate. Uključili smo nekoliko kategorija. Jedna od osnovnih je zabrana gradnje višestambenih zgrada. Makarska s planinom iznad sebe i rivijerom vizualno ne može podnijeti tako velike mastodonte stambene, pa je to bila prva stvar koju smo isključili. Nakon toga smo zabranili etažiranje aparthotela".

Čim bude izglasan novi Zakon o turizmu će, kako kaže, krenuti u izradu plana upravljanja destinacijom. Također, komentirala je i rezerviranje mjesta na plaži s ručnicima: "Sve što se ostavi na plaži više nije vlasništvo osobe koja ostavlja, nego je ostavljeno kao smeće. Naši komunalni redari to redovito čiste".