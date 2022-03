'Njegova žena' predstavljena u Rimu: Hrvatice otkrile istinu o ženi čija su djeca obilježena grijesima svog oca

U povodu Dana žena i u organizaciji udruge “Hrvatsko-Talijanski Mozaik Rim” u Rimu, u subotu, 5. ožujka, održana je književna večer i promocija romana "Njegova žena" hrvatske spisateljice, urednice Fenix-magazina i dopisnice Večernjeg lista Marijane Dokoza.

U prekrasnom ambijentu Librerie Enoarcano, u Via delle paste 106, u samom središtu Rima, čija je vlasnica Splićanka Tanja Pavelić, Marijana Dokoza je predstavila svoj najnoviji roman “Njegova žena,” koji je temeljen na istinitim događanjima. Priča je to o životu jedne žene, Turkinje s njemačkom adresom, koja je prevarena, psihički i fizički zlostavljana, ulazi u tunel nasilja, straha i obiteljskog zlostavljanja. Dok vodi svoje bitke, posrćući u vlastitim osjećajima i tražeći snagu da se odupre nasilju i pokuša ostvariti novi život, misleći prvenstveno na dobro svoje djece, doznaje kao je otac njezine djece, Bošnjak, optužen za silovanje djevojčice od samo trinaest godina tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Užasan zločin počinio je s još dvojicom svojih tadašnjih suboraca.

Foto: Marijana Dokoza

Suočavanje s istinom je još jedan od bolnih procesa kroz koje će biti prisiljena proći, a koji će neminovno ostaviti žig na njenom i životu njezine djece. Marijana Dokoza je istaknula kako joj je iznimno drago promovirati "Njegovu ženu" u Rimu, pred toliko žena od kojih svaka ima svoju priču. Srećom, ne tako dramatičnu kakvu ima "Njegova žena".

- Svaki čovjek u sebi nosi jednu priču koja zaslužuje da je se primijeti - rekla je Marijana Dokoza. Zanimljivo je spomenuti kako je posebno za ovu prigodu Alma Kumbarić uz razne kolače, pripremila i tortu na s motivom naslovnice romana „Njegova žena“.

Nakon predstavljanja romana, obilježavanje Dana žena za Hrvatice iz Rima nastavilo se dodjelom nagrade za Hrvaticu koja se istaknula svojim djelovanjem u promicanju Hrvatske u Italiji. Dragica Hadrović, rođena u Zagrebu, duže vremena bila je član Hrvatsko talijanske udruge –Rim do 2014 godine. Jedan period bila tajnica Hrvatsko-talijanske udruge te u tom period osmislila i bila voditelj projekta “Hrvatski mozaik”, koji treba istaknuti kao najveći projekt koji je ikada organiziran u Rimu.

- Taj je projekt trajao punih mjesec dana od 14. travnja do 12. svibnja 2012. u “Muzeju rimske civilizacije”, gdje su predstavljeni razni aspekti hrvatske kulturne baštine: povijest, umjetnost, poezija, glazba, kulinarstvo, folklor, turizam itd. Bila je predsjednica iste udruge od 2013 do 2015.g. Od samog osnutka mlade i nove Udruge “Hrvatsko-talijanski Mozaik Rim” jedna je od članova upravnog odbora pa sve do danas. 2018.g. izabrana je za predstavnica Hrvata u Italiji u Savjetu Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske - rekla je Zrinka Bačić, potpredsjednica udruge “Hrvatsko-Talijanski Mozaik Rim” koja je u ime Udruge uručila nagradu Dragici Hadrović.

Pokrovitelji ovog zanimljivog događaja u Rimu bio je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Rimu , Hrvatska turistička zajednica u Milanu , Libreria Enoarcano, Udruge "Jedna Musika" i Zaklada Moliških Hrvata iz Molisea. - Bez njihove podrške ovaj projekt ne bi bio ostvariv - zaključila je Zrinka Bačić.

VIDEO: Kličko prisustvovao vjenčanju na prvoj crti bojišnice: "Zaštitit ćemo život Kijeva, Kijevljana i naše države"