Nižu se komentari na iznenađujući imidž Peđe Grbina: 'Kao dječarac'

Proteklog vikenda održana je „Bradata aukcija“, humanitarni događaj posvećen podizanju svijesti o prevenciji raka testisa i prostate. Uz vedru atmosferu i tradicionalno brijanje sudionika, najviše pozornosti privukao je trenutak kada je brijački stolac zauzeo pulski gradonačelnik Peđa Grbin

Nakon što je obrijao prepoznatljivu bradu, Grbin je na društvenim mrežama objavio fotografije prije i poslije brijanja uz opis "Prije i poslije. Jer brada će narasti, ali muda neće!". Reakcije nisu izostale, pratitelji su se našalili da izgleda „poput tinejdžera“. Bilo je i negativnih komentara korisnika, koji su mu napisali "redikul prije i poslije" ili "A ni mozak!". „Bradate aukcije“ pokrenute su prije devet godina u Splitu s ciljem promicanja muškog zdravlja kroz edukativne sadržaje, preventivne preglede i zabavna događanja. Ova humanitarna inicijativa brzo se proširila diljem Hrvatske, a pulska publika imala ju je priliku podržati drugu godinu zaredom.

Događaj je još jednom podsjetio na važnost preventivnih pregleda i brige o zdravlju, a istovremeno pokazao kako jedna jednostavna gesta , poput brijanja brade, može privući pažnju i potaknuti razgovor o temama koje spašavaju živote.