Iz HPB-a izvukli gotovo 300 milijuna kuna: Novac spremali u svoje i džepove prijatelja

Gotovo 300 milijuna kuna iz Hrvatske poštanske banke izvukli su s pomoću razno-raznih malverzacija, a novac su spremali u svoje i džepove svojih prijatelja i kolega još tamo negdje od 2005. do 2009. godine. Odnosno, barem se za to sumnjiče, jer sudske presude, pa ni one nepravomoćne, unatoč tome što je od trenutka kad su prvi put nakon spektakularnih uhićenja završili u pritvoru prošlo gotovo 13 godina, još uvijek nema.

Čelnici HPB-a predvođeni tadašnjim šefom Uprave te banke Josipom Protegom prema optužnici su povlaštenim klijentima davali rizične kredite koji potom nisu vraćeni banci. I u ponedjeljak, taman kada je sudski proces na zagrebačkom Županijskom sudu trebao ući u završnu fazu iznošenjem obrana devetero optuženika, sve je opet odgođeno jer je jedan od te devetorice, Boris Šimunić, zatražio izuzeće sudskog vijeća, predsjednika i zamjenika predsjednika suda.

– Znate li vi uopće imena ljudi čije izuzeće tražite – upitao je Šimunića predsjednik sudskog vijeća Vjeran Blažeković, na što mu je ovaj odgovorio kako zna njegovo ime i ime predsjednika suda, ali nije znao imena članova vijeća kao ni ime zamjenika suda.

– Smatrate li da je ovo sudsko vijeće pristrano – bilo je još jedino pitanje koje mu je sudac Blažeković postavio, na što je Šimunić odgovorio da ne smatra. Ipak, s obzirom na to da o izuzeću sudskog vijeća odlučuje predsjednik suda, a o izuzeću predsjednika suda Vrhovni sud, rasprava je morala biti odgođena do odluke najvišeg suda.

– Svi znamo da se ovo radi samo zbog odugovlačenja postupka – rezignirano je, prije nego što je rasprava, moglo bi se reći, prisilno završena, prokomentirao sudac Blažeković.