Ništa od referenduma na kojem će SDP-ovci odlučivati o Bernardiću?

Od zahtjeva za raspisivanje stranačkog referenduma na kojem bi se članstvo SDP-a izjašnjavalo o opozivu predsjednika stranke Davora Bernardića i raspisivanju unutarstranačkih izbora, kako stvari stoje, najvjerojatnije neće biti ništa.

Pitanje je i hoće li zahtjev, koji je uputio službenim putem Glavnom odboru Danijel Saić, SDP-ovac iz Zaprešića, uopće biti uvršten na dnevni red Glavnog odbora s obzirom da iza njega, za sada, još ne stoji minimalno četvrtina članova Glavnog odbora. No ako i bude, kaže član vodstva blizak Bernardiću, najvjerojatnije je da će biti odbijen.

Niz otvorenih pitanja

– Razmatrali smo opciju referenduma, međutim smatramo da bi njegovo provođenje dovelo do dodatnih podjela, a ne do stabiliziranja stranke kako to neki ističu. Provođenje referenduma otvorilo bi niz pitanja, od toga kako bi glasilo referendumsko pitanje do toga tko bi imao pravo glasati na referendumu – samo oni koji plaćaju članarinu ili pak svi s članskom iskaznicom. Pitanje je i u kojem bi slučaju referendum bio važeći – u slučaju da iziđe barem polovica članova stranke ili bi se gledalo mišljenje većine izišlih bez obzira na to koliki bi bio njihov broj – kaže jedan član vodstva SDP-a.

Pat-pozicija

Pobornici referenduma pak ističu da je jedini razlog zbog kojeg Bernardić ne želi referendum taj što se boji stranačkog članstva. Održavanje referenduma koji je prvi kao ideju izložio šef zagrebačkog SDP-a Gordan Maras, velik dio članova vodstva SDP-a, a posebice Kluba zastupnika te stranke smatra spasonosnim rješenjem za trenutačnu pat-poziciju u kojoj se stranka nalazi.

– Referendum bi doprinio tomu da se sukobi konačno zaustave jer bi se nakon referenduma valjda morala poštovati volja članstva. Bernardića dobar dio stranke nagovara da odstupi, to su mu u lice rekli neki od najbližih suradnika u vodstvu. On ne želi. Ovo je način da se vidi što zapravo članovi žele – kaže jedan zastupnik SDP-a. Zbog toga, dodaje, ne treba previše filozofirati oko procedure i izvlačiti se na nju. Pravo glasa, zaključuje, trebali bi imati svi članovi stranke, a referendum bi prošao kad bi više od polovice izišlih kazalo da želi nove unutarstranačke izbore.

VIDEO: Pogledajte “okršaj” Plenkovića i Bernardića u Saboru