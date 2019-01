Ništa od GLAS-a: Josipović se vraća u SDP

Nakon tri mjeseca pregovora o ulasku njegove stranke u GLAS, predsjednik stranke Naprijed Hrvatska - Progresivni savez Ivo Josipović objavio je da od tog projekta odustaje i vraća se u SDP, a predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš novinare je uputila da njega pitaju je li pregovarao s figom u džepu. Anka Mrak Taritaš izjavila je novinarima u Hrvatskom saboru da GLAS želi biti mjesto okupljanja.

Mrak Taritaš: Amsterdamska koalicija je druga politička opcija u državi

"Pri tome ne petljamo, ne obećavamo, ne ucjenjujemo, nemamo nikakvu figu u džepu, a gospodin Josipović nakon pregovora koje smo vodili rekao je da je on ipak socijaldemokrat i da mu je SDP puno bliži, što je u redu, čovjek ide tamo gdje se bolje osjeća“, kaže Mrak Taritaš.

Kod nas nema nikakvih tajni prema svakome tko nam se obrati, takvi ćemo biti jednog dana i sa SDP-om kada se stabilizira i pokaže namjeru da nam se pridruži, poručila je. Na pitanje osjeća li veliki gubitak jer im se Josipović neće pridružiti, Mrak Taritaš je ustvrdila kako "osjeća veliko zadovoljstvo jer je Amsterdamska koalicija na 12,5 posto i druga je politička opcija u državi".

"Javljaju nam se i druge parlamentarne i izvanparlamentarne stranke, svi su dobrodošli, sjest ćemo za stol i razgovarati, a najvažnije je da se ljudi u tom okruženju dobro osjećaju i znaju da rade na dobrom projektu koji će biti uspješan", istaknula je.

Inicijativa o ulasku stranke Naprijed Hrvatska u GLAS došla je iz Josipovićeve stranke, koja je tu odluku donijela na Predsjedništvu. Upitana je li Josipović s njima pregovarao s figom u džepu, Mrak Taritaš je odgovorila kako je to pitanje za njega.

"Možda se po putu ponovno sretnemo i ponovno sjednemo za stol pa ćemo surađivati", dodala je. U slučaju da Josipović ponovno bude predsjednički kandidat SDP-a, u Amsterdamskoj koaliciji će proanalizirati tko će imati najveće šanse da se suprotstavi aktualnoj predsjednici. "Ako postoji zajednički kandidat i ako se oko toga možemo dogovoriti, dapače. Ako ne, Amsterdamska koalicija će imati svog kandidata ili kandidatkinju i odradit će odličnu kampanju", naglasila je Mrak Taritaš.

Beljak: Josipović je protratio političku karijeru

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak ocijenio je kako je Josipovićevo vraćanje u SDP zakašnjelo četiri godine, jer je trebao to napraviti "nakon što je izgubio dobivene izbore".

Njegova odluka o povratku u bivšu stranku nije gubitak za Amsterdamsku koaliciju, smatra Beljak, jer je Josipovićeva politička karijera završila u trenutku kada je izašao iz SDP-a. "Doista mi je žao, ali to je protraćena politička karijera, kao još nekih političara koji su bili na visokim rejtinzima pa su onda nakon godinu dana bili nigdje", kaže Beljak.

Član Predsjedništva SDP-a Predrag Matić kazao je da Josipovića treba pitati što mu je SDP ponudio da je odlučio odustati od Amsterdamske koalicije. "On je bio najbolji hrvatski predsjednik do sada, nažalost, nije ponovio mandat, jer se u Hrvatskoj pojavio prerano, ali što se tiče povratka u SDP, svakako to pozdravljam. Što se mene tiče, žao mi je što je uopće napuštao stranku", kazao je Matić.

Dodao je da će se vjerojatno razgovarati o tome hoće li Josipović biti SDP-ov predsjednički kandidat na izborima. "Treba vidjeti kakve će kandidate SDP imati, u stranci se još nije razgovaralo o tome, ali što se mene tiče - zašto ne", poručio je Matić.

Mrsić: Milanović jedini prepoznatljivi kandidat ljevice

Predsjednik stranke Demokrati i direktor prve Josipovićeve predsjedničke kampanje Mirando Mrsić nije htio komentirati Josipovićevo predomišljanje između GLAS-a i SDP-a, rekavši tek da to treba pitati njega. Mrsić smatra da lijevi centar treba imati jednog predsjedničkog kandidata, koji će imati najviše šanse pobijediti Kolindu Grabar-Kitarović.

"U ovom trenutku vidim samo Zorana Milanovića, iako nije istaknuo kandidaturu, kao prepoznatljivog u biračkom tijelu i potencijalnog kandidata ljevice. Hoće li on to biti, vidjet ćemo, ali Demokrati misle da svi od centra nalijevo trebaju imati jedinstvenog kandidata", zaključio je Mrsić.

