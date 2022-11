Nikola Grmoja: Ne vjerujem ni premijeru ni ministru obrane

O hrvatskom ulasku u Schengen i austrijskom ministru unutarnjih poslova koji kaže kako nije za proširenje danas je novinarima u Saboru izjavu dao i Mostov Nikola Grmoja.

- Mlitava i anemična politika daje svoje rezultate. Popuštali smo Mađarskoj, predali sisačku rafineriju, isporučili hrvatsku naftu u Mađarsku kako bismo dobili zeleno svjetlo od njih za Schengen i OECD i onda naiđemo na ovakve poteškoće. Da smo se postavljali puno čvršće i suverenije rezultati bi bili bolji, a još uvijek bismo imali i sisačku rafineriju i hrvatska nafta bi se obrađivala u Hrvatskoj. Što će u konačnici biti, ne mogu znati. Sigurno se neću radovati zbog tih poteškoća koje Hrvatska ima na putu u Schengen, ali, kao što rekoh, to je posljedica te mlitave politike - kazao je Grmoja.

Na pitanje što misli - koja je pozadina da se Austrija usprotivila u zadnji trenutak, Grmoja uzvraća kako se uvijek čeka zadnji tren.

- Kada smo mi govorili, kada je bilo pitanje ulaska Švedske i Finske u NATO, da sve suverene države u ključnim trenucima prije glasovanja potegnu neko svoje nacionalno pitanje kako bi ostvarile svoje nacionalne interese, u Hrvatskoj su se čudili kako to. Tako, lijepo. Kada dođu izbori, uvijek su neka nacionalna pitanja koja se potenciraju. Ne znam što je sve sad, imamo pitanje ilegalnih migracija i svega onoga što opterećuje politički život svake države pa tako i Austriju - odgovorio je Grmoja.

Nije se moglo zaobići ni pitanje mađarskog premijera Viktora Orbana koji se na jednoj nogometnoj utakmici u Budimpešti omotao šalom s kartom "Velike Mađarske".

- Puno opasnije od šala sa slikom Velike Mađarske jest činjenica da Mađarska definitivno ima gospodarske pretenzije na Hrvatsku preko INA-e i preko ulaganja u Slavoniju. I ozbiljna vlast, ozbiljan predsjednik Vlade i države, time bi se trebali pozabaviti, a ne bi na to odmahivali rukom. Plenkovićeva Vlada je isporučila sisačku rafineriju Mađarima i hrvatsku naftu u Mađarsku, to je puno opasnije od ovog šala. Orban šalje poruku svom biračkom tijelu. Nostalgija prema tim teritorijima još uvijek postoji, ali nas kao suverenu državu to uopće ne bi trebalo zabrinjavati ako imamo suverenu vlast koja će štiti svoje nacionalne interese. Nažalost, to nemamo - naglasio je Grmoja.

Kako je obznanjeno da je DORH protiv jednog muškarca podignuo optužnicu za terorizam, jer je "skidao" fotografije vladinih dužnosnika, njihovih obitelji, saborskih zastupnika, ravnatelja javnozdravstvenih zavoda i bolnica i novinara te pretraživao njihove adrese stanovanja i informacije kako doći do njih, a pronađen je arsenal oružja, novinari su Grmoja upitali što kaže i na to. Vidi li u tome mogućnost postojanja organiziranih skupina ili se radi o pojednicima.

- Imali smo slučaj Bezuk. SOA je iznijela saznanja i jasno rekla da se radi o vuku samotnjaku. Jedini koji je tvrdio da imamo nekakve organizirane skupine je Andrej Plenković. Nažalost, kako kriza bude rasla sigurno ćemo imati sve više ljudi koji su s pravom bijesni na političare i koji su nezadovoljni kako se država vodi. Ono što politika treba napraviti jest ponuditi rješenja kako do daljnje radikalizacije u društvu ne bi došlo - poručio je Mostov saborski zastupnik.

Treba li Odbor za nacionalnu sigurnost tražiti izvješće SOA-e, zanimalo je novinare.

- SOA je već podnijela izvješća. Novi je slučaj, ali je rečeno da nema organiziranih skupina. Mislim da bi SOA onda obavijestila i Odbor za nacionalnu sigurnost i Vladu. Ne vjerujem previše ni predsjedniku Vlade ni ministru obrane. To su ljudi koji tvrde da DORH istražuje oko pada drona, a onda ih DORH demantira. Zbog toga su izgubili svaku vjerodostojnost - izričit je bio Grmoja.

Kada je pak riječ u najavljenom uvođenju poreza na ekstra profit Mostov zastupnik je kazao:

- Ako se uvodi takav porez trebalo ga je uvesti sektorski, a ne na temelju dobiti koje određene firme imaju jer mogu imati dobit na temelju svoje uspješnosti, inovacija, ulaganja. A ovdje se oporezuje sve, neovisno je li profit proizašao iz krize ili iz tih poslovnih odluka, investicija i svega ostalog. Vlada je odlučila ići tim smjerom. Valjda se nada još više novca dobiti u proračun kako bi ga oni onda mogli raspoređivati uoči izbora. To su napravili i s ovim novcem kojeg su dobili od inflacije.

Na kraju se Mostov zastupnik dotaknuo i pitanja sutrašnje dvosatne stanke u radu Sabora kako bi zastupnici mogli gledati utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije protiv Maroka.

- Naravno da ću gledati utakmicu. Tko neće?! Što ćemo se lagati, biti licemjeri i pričati zašto ta dva sata Sabor ne zasjeda. Pa da i zasjeda, opet nas građani ne bi pratili. Meni je problematičnije što ćemo na dan utakmice cijeli dan raspravljati o proračunu, a tko će to gledati? Bit će reakcije nakon utakmice, izjave igrača, a ovdje će se u Saboru raspravljati o najvažnijem dokumentu u državi. Najsmješnije je to što se sada za djecu i što ona neće sat i pol vremena biti na nastavi brinu upravu oni koji su dvije i pol godine zagovarali da djeca ne idu u školu radi smiješnih epidemioloških mjera. Koliko je to utjecalo na psihičko zdravlje naše djece, o tome nitko ne govori. Bio sam profesor u školi i kad god je bila neka važna utakmica, s djecom bih gledao utakmicu neovisno o odlukama Ministarstva. Treba nam malo i nacionalnog ponosa, zajedništva i pozitive - poručio je Nikola Grmoja.