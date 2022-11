Grmoja: Oporba će zajednički potaknuti Vladu i DORH da konačno zaštite hrvatsku imovinu i nacionalne interese

Nikola Grmoja iz Mosta danas je u Saboru na pitanje novinara - kako će se Most postaviti ako predsjednik republike Zoran Milanović ne supotpiše odluku o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj pa ta tema dođe u Sabor, odgovorio:

- Svoj prijašnji stav ne kanimo mijenjati. Ako bi to bila odluka svih europskih zemalja članica NATO saveza, onda je sasvim u redu da u tome sudjeluje i naša zemlja. No, ako to ne bi bilo tako, onda to ne možemo podržati zato što nema smisla da Hrvatska prednjači i bude prva u tome da se ukrajinski vojnici obučavaju u Hrvatskoj. Podržavamo Ukrajinu kao prijateljsku zemlju, to smo pokazali i glasanjem o Deklaraciji o Ukrajini, ali želimo da se takve odluke donose zajedno, u kontekstu svih europskih zemalja i članica NATO saveza.

Upitan da komentira to što nezavisna zastupnica Karolina Vidović Krišto osniva novu stranku, Grmoja je uzvratio kako se ne misli baviti drugim strankaka koje svatko ima pravo osnivati jer je on, kako reče, fokusiran na premijera Andreja Plenkovića i korupciju koja je evidentna u Ini, kao i moguću veleizdaju kojoj svjedočimo.

A kako je zastupnica platforme Možemo! Urša Raukar Gamulin premijera na današnjem "aktualcu" u Saboru pitala zašto preko DORH-a nije pokrenuo postupak utvrđivanja ništetnosti dodatka dioničarskog ugovora kojim je Ina predana Mađarima, a Planković joj je kazao da je Vlada od svih pravnih fakulteta u zemlji zatražila mišljenje o toj temi te će nakon dobivanja tih mišljenja donijeti daljnje odluke, Grmoja je premijerov odgovor zastupnici komentirao riječima:

- Oporba će zajedničkim snagama potaknuti Vladu i DORH da konačno zaštite imovinu Hrvatske i hrvatske nacionalne interese. Radimo na zaključku koji ćemo, nadam se, zajednički uputiti u proceduru i vladajući će nakon saborske rasprave morati dati svoj jasan stav jesu li za to da Sabor ohrabri DORH da krene prema Trgovačkom sudu i institucijama kako bi se poništio dodatak ugovora koji je, prema pravomoćnoj presudi Trgovačkog suda, sklopljen na temelju kaznenog djela davanja mita. Ako Plenković već ne zna što bi - a meni se čini da on dobro zna što bi i jasno mi je čije interese štiti - mi ćemo potaknuti i vladajuću većinu i DORH da konačno počnu raditi svoj posao.