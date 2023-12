'Nije nimalo jednostavno danas nasmijati ljude, ali je to posao u kojem sam se pronašao i u kojem uživam'

U današnje vrijeme prepuno problema, kriza, ratova, inflacije i svega drugoga što opterećuje svakodnevni život građana jedini lijek je smijeh i opuštanje. Upravo to radi i niz stand up komičara koji su sve popularniji među građanima i koji nasmijavaju građane te im tako omogućavaju da barem na nekoliko sati zaborave sve probleme. Jedan od najpopularnijih hrvatskih stand up komičara je Goran Vinčić (28) koji već nekoliko godina puni dvorane širom Hrvatske, ali i u inozemstvu. O njegovoj popularnosti govori i to da se uvijek traži karta više, a zajedničko svim njegovim nastupima je puno zabave i smijeha.

- Iskreno ja uživam u tome koliko god danas bilo zahtjevno nasmijati građane. Kada vidim pune dvorane onda si sam kažem kako valjda i uspijevam i tome jer da nije tako niti dvorane ne bi bile tako pune – kaže Vinčić. A, njegovi početci su također zanimljivi. Vinčić je rođen u Vukovaru ali je odrastao u vinkovačkom naselju Mirkovci.

- Uvijek sam po malo bio ludast i budalast pa sam to i iskoristio za ovaj posao. Zapravo sam htio biti glumac sli nisam prošao na upisima na Akademiju za što im danas samo mogu reći – hvala im na tome. Zapravo, da sam upisao Akademiju ne bih se vjerojatno bavio ovim poslom tako da je to zapravo ispala jedna sretna okolnost. Međutim, iako nisam upisao Akademiju na neki način uspijevam zadovoljiti te svoje glumačke aspiracije kroz razne projekte. Danas, poslije godina rada mogu reći kako mi je glumački poziv bio prva ljubav, a sada mi je ljubavnica stand up – kaže Vinčić.

Njegovi komičarski početci sežu još u 2016. godinu kada je 14. veljače imao svoj prvi nastup u Zagrebu. Pojašnjava kako je prije toga, u kolovozu 2014. godine, umro Robin Williams čije je filmove gledao i uočio „da ima nešto gdje on nešto priča na sceni sam“. Njemu je to tada bilo zanimljivo pa si je sam rekao bi nešto tako mogao i on probati. Počeo je istraživati po internetu i kao svaki skeptik rekao sam sebi da on može bolje i kvalitetnije. Poslije veljače 2016. godine počeli su njegovi nastupi širom Hrvatske. Zajedno s prijateljima 2020. godine, u vrijeme korone pandemije, pokrenuo je BIS Comedy kojega, uz njega, još čine Marko Dejanović, Tin Sedlar, Admir Šećkanović, Hrvoje Krmelić i Vanja Perić. Od tada pa do danas ta šestorka je napravila ogroman posao na popularizaciji stand up-a kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. On nastupa pojedinačno ali i kao dio grupe te su bili jedini aktivni, ili među rijetkima, u vrijeme pandemije u EU. Tada su imali i akcije besplatnih karata svom medicinskom osoblju jer su oni bili ti koji su u vrijeme korone bili najviše na udaru.

- Poslije svega mogu reći da živim svoj san i da uživam. Sa 28 godina najmlađi sam stand up komičar koji je uspio napuniti dvoranu Vatroslava Lisinskog u Zagrebu i dvoranu Doma sindikata u Beogradu. Gdje god nastupam dvorane su pune i to mi pokazuje da radim dobar posao i da su ljudi zadovoljni – ističe Vinčić.

Govoreći o svojim predstavama kaže kako se uvijek prethodno pripremi kao i da je priprema 80 posto svega. Sam smišlja šale, a na samoj pozornici često improvizira tada da je svaki nastup priča za sebe. Ranije je imao predstavu „Dežurni krivac“, a sada tijekom nepunih dva mjeseca nastupa s predstavom „Reci mi da se šališ“. Posebnost njegovih nastupa je i razgovor s publikom po čemu je na neki način drugačiji od ostalih komičara ovoga tipa. Šale pronalazi svugdje oko sebe pa i u običnim razgovorima s ljudima. Sve može poslužiti kao inspiracija. Međutim, niti tada nije kraj jer sve to treba znati ispričati na zabavan i šaljiv način što je opet priča za sebe.

- Do sada sam obišao brojne gradove, a u nekima sam nastupio i po više puta. Predstavu „Reci mi da se šališ“ u ovih mjesec i pol dana pogledalo je oko 10.000 ljudi. Drago mi je kada vidim da se ljudi smiju iako nije lako u tome uspjeti. Nije to neka atomska fizika ali nije niti jednostavno. Ja nekako uspijevam u svemu tome tako da mjesečno imam i po 15-20 nastupa, a uz to sudjelujem i u drugim raznim projektima. Plan mi je što duže opstati u ovoj priči iako u planu imam i razne druge projekte i ideje – kazao je Vinčić.

Ovaj danas Zagrepčanin odaziva se i na razne humanitarne događaje kada god je to moguće i kada mu to vrijeme dozvoljava. To je njegov način da pomogne zajednici i da joj se na neki način oduži. Slijedeći njegov humanitarni nastup je u subotu, 9. prosinca, u Hrvatskom domu u Vukovaru na humanitarnoj predstavi koju za opremanje senzorne sobe u vukovarskoj bolnici organizira Rotary klub Vukovar.

