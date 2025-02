Nezapamćeni odljev kirurga iz bolnice u Čakovcu: 'Osam otkaza nije politizacija'

Nakon što je osam kirurga dalo otkaz, čakovečka je kirurgija sa dvanaest sada ostala na samo četiri iskusna kirurga i sedam mladih kirurga koji su na početku karijere i imaju po godinu ili godinu i pol radnog iskustva. To je velik udarac za Opću bolnicu Čakovec koja je uredno funkcionirala do trenutka kada je njezina osnivačka prava preuzela država i instalirala vodstvo, koje kolektiv nije htio prihvatiti. Kriza se reflektira ne samo na Međimurje nego i na 350 tisuća stanovnika sjeverne Hrvatske jer su čakovečka i varaždinska bolnica godinama djelovale po principu funkcionalne suradnje pa je svaka razvijala određene djelatnosti. U Čakovec su tako, osim na operacije oka i kardiokirurgiju, i pacijenti iz Varaždina išli na ortopedske operacije, što je sada upitno jer je odlaskom kiruga iz Opće bolnice Čakovec došlo do kadrovske devastacije.

Pacijenti sada moraju tražiti zdravstvenu skrb u drugim gradovima, a ovaj će nezapamćeni odljev kirurga imati dugoročne posljedice jer bez kvalitetnih mentora nema ni kvalitetnog razvoja novih generacija u toj bolnici. O tim se temama raspravljalo jučer na saborskom Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku. Odbor će tražiti podatke o zbrinjavanju tamošnjih pedijatrijskih i onkoloških pacijenata, a pratit će funkcioniranje čakovečke bolnice u sezoni godišnjih odmora i daljnji razvoj situacije. Koji su to konkretni razlozi zbog kojih osam kirurga nije htjelo raditi pod novoimenovanim šefom kirurgije, zanimalo je članove Odbora.

– Mobing, šikaniranje, omalovažavanje. Kolega je već bio pročelnik kirurške službe od 2009. do 2016., a od 2019. do 2021. bio je ravnatelj bolnice i zbog njega je otišlo osam liječnika. Bio sam jedan od onih koji su i tada otišli, i to na plaću manju 4000 kuna, što dovoljno govori. Zbog mobinga je tada otišao u Austriju i kolega koji je bio najperspektivniji abdominalni kirurg, pacijentu je slezenu izvadio kroz malu rupicu na pupku, a poslije je postao šef u Klagenfurtu – naveo je doc. Tomislav Novinščak, kirurg s 25-godišnjim stažem, svojedobno ravnatelj OB-a Čakovec i bivši ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije. Postoje dobri menadžeri koji okupljaju ljude i loši koji ih rastjeruju, ustvrdio je.

– Osam otkaza kirurga nije politizacija, jedina politizacija je izbor Upravnog vijeća i ravnatelja. Komora je više puta upozoravala: neosporno je da država mora imati većinu u upravljačkim odborima, ali stranačka pripadnost ne može biti ključni kriterij, dok se za voditelje odjela i klinika mora pitati bolnički stručni kolegij – iznijela je dr. Samija Ropar, dopredsjednica Liječničke komore. O dvojnom radu liječnika kazala je da i postojeći pravilnik omogućuje kontrolu pa se kolege koji s posla odlaze u 11 može "uhvatiti", ali ta se kontrola ne provodi.

