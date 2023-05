New York Times donosi veliku analizu nasilja u Srbiji: Predsjednik, huligani i Kuća strave iz podzemlja

22, April, 2021, Belgrade - The police has blocked the street in Ritopek in which the house Veljko Belivuk, known as valid trouble, but according to unofficial information of the weekly "NIN" in the cottage in which it is suspected that they were tortured and brutally murdered victims of Veljko Belivuk and Marko Miljkovic investigators found hidden underground rooms with weapons and explosives. Photo: M.M./ATAImagesrr22, april, 2021, Beograd - Policija je danas blokirala ulicu u Ritopeku u kojoj se nalazi kuca Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja, a prema nezvanicnim saznanjima nedeljnika "NIN" u vikendici u kojoj se sumnja da su mucene i brutalno ubijane zrtve ekipe Veljka Belivuka i Marka Miljkovica istrazitelji su pronasli skrivene pozemne prostorije sa oruzjem i eksplozivom. Photo: M.M./ATAImages

Foto: M.M.