Vučić pozvao građane da predaju oružje i najavio stroge kazne: 'Ubili smo svoju policiju. Rade danonoćno'

Dvije velike tragedije potresle su Srbiju i regiju ovoga tjedna. Trinaestgodišnji učenik u srijedu je u beogradskoj osnovnoj školi pištoljem ubio osmero školskih kolega i zaštitara, a ranio šestero učenika i nastavnicu. Dan kasnije kod Mladenovca u blizini Beograda osumnjičeni Uroš B. automatskom puškom ubio je osmero, a ranio 14 osoba. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u gostovanju na RTS-u da će se donijeti još puno oštrih mjera, kako bi se zaustavila mogućnost da se ponove zločini. Građanima je dana prilika da u idućih mjesec dana sami predaju nelegalno oružje, a poslije toga roka suočit će se sa strogim kaznama.

"Mjere su takve da mi od sutra uzimamo nelegalno oružje. Imate mjesec dana rok da dostavite policijskoj stanici nelegalno oružje i nelegalnu municiju bez posljedica. Jučer smo između Krnjače i Ovče pronašli više automatskih pušaka, 650 metaka. Molim samo ljude da odu u policijsku stanicu i ostave to", kazao je Vučić. Kada prođe mjesec dana, skupštini će biti predložene zakonske izmjene kojima će biti pooštrene kazne za nelegalno držanje oružja.

"Ako vam se isplati da zbog tri metka dobijete pet, deset ili 15 godina robije, nema problema, onda to napravite sebi“, rekao je Vučić dodavši da nakon roka nikakvi izgovori neće biti uvažavani.

Kazao je da se prvi put uvodi obaveza za ljude koji imaju dozvolu za oružje.

"Lijepo što netko misli da imaš pravo imati dozvolu. Čak i ako ostane 50.000 ljudi s dozvolom, i tih 50.000 ljudi bit će kontrolirano najmanje jedanput godišnje. U trenutku kada budu dobili poziv moraju se javiti u roku od 48 sati, ili će netko doći kod njih da to pokuša. Da vidimo jeste li osjetljivi, jeste li koristili narkotike, što će važiti i za lovce", naveo je Vučić.

Dodao je da se time sprječava to, da oni koji su potpuno neuračunljivi u nekom trenutku počine masakr. Napomenuo je da se neće nikome tolerirati ako ne preda oružje od 8. svibnja do 8. lipnja. Poručio je da će policajci u školama biti dobro naoružani i dobro opremljeni i spremni da odgovore.

Govorio je i o patrolama oko škola i tržnih centara. Rekao je da će se to od sutra pojačati, posebno u prvom trenutku kada razni psihopati misle da je njihov trenutak došao.

"Ja samo molim ljude da nam lažno ne prijavljuju kao državi. Ubili smo svoju policiju. Ti ljudi rade danonoćno. Možete misliti kakav je pakao na društvenim mrežama gdje svaki luđak koji pomisli da treba dobiti neki lajk, kao ono dijete iz okolice Pančeva što je podržalo monstruma-ubojicu iz ove škole. Što si to napravila? Pa zbog pregleda, to je odgovor", rekao je Vučić.

"Moramo napraviti mjere i reagirati i kao društvo i kao država. Imat ćemo povećan broj pedagoga. Sve mjere koje predlažu, a koje ne isključuju jedna drugu, prihvatit ćemo“, naglasio je predsjednik.

Policajci u školama će, kaže, smanjiti nivo vršnjačkog nasilja, a procjena države je za 70 do 80 posto, kazao je.

Dodao je da ne želi govoriti o ostavci srbijanskog ministra prosvjete Branka Ružića. "On me je obavijestio, poslao poruku i razgovarao sam s njim. Do kraja mjeseca poduzet ćemo važne političke korake", dodao je srbijanski predsjednik dodajući da će do kraja svibnja biti zanimljivih političkih događaja.

Građani Srbije brinite kako ćemo to s društvenim mrežama riješiti, jer ovo što ću vam sutra pokazati niste vidjeli, kazao je Vučić navodeći da je to što će pokazati na You Tube kanalu.

"Ovaj mali dječak je to pratio, imamo dokaze. Vidjet ćete, nevjerojatno, kao da je indigom preslikao ono što je on napravio. Da biste dokazali krivicu za ubojstvo morate pokazati direktnu uzročnu vezu. Zato sve te priče o rijalitijima, a mnogo opasnije stvari se valjaju iza brijega, posebno što djeca ne gledaju te televizije. I o tome smo spremni razgovarati, i o svemu drugom", naveo je Vučić.

U vezi s usporedbom ubojice Andersa Breivika u Norveškoj i ubojice iz Mladenovca, Vučić je rekao: "Polako. Neće taj vidjeti svjetlost dana, šetat će po zatvora do kraja života. Eto, rekao sam, pa neka me goni. Pravnici neka se bave propisima. Da vratite monstruma roditeljima, kao ozbiljna država, to ne smijemo sebi dozvoliti", javlja B92.