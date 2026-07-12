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KIŠA ZAUSTAVILA VATRENU STIHIJU

Ovo je oblak koji je donio spas Korčuli i vratio nadu vatrogascima: 'Hvala Ti za kišu'

sat24.com
Autori: Hina, Večernji.hr
12.07.2026.
u 10:16

DVD Smokvica na Facebooku je uz fotografije spaljenog područja objavio i kratku poruku zahvale za kišu koja je stigla s prvim jutarnjim satima

Kišni oblak koji se u ranim jutarnjim satima nadvio nad Korčulom stigao je u ključnom trenutku i donio prijeko potrebne oborine na područje velikog požara između Blata i Smokvice. Oblak bogat kišom, vidljiv i na radarskoj snimci, usporio je širenje vatre i znatno poboljšao stanje na požarištu, no požar još nije bio potpuno stavljen pod nadzor. Prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića, na području zahvaćenom požarom tijekom noći palo je između 10 i 13 litara kiše po četvornom metru. Prema službenim mjerenjima DHMZ-a, u obližnjoj Čari izmjereno je 16,5 litara oborine po četvornom metru. Simović je kazao da situacija nakon kiše izgleda znatno bolje, ali je upozorio da opasnost još nije prošla zbog guste borove šume i teško pristupačnog terena. Vatrogasci će stanje dodatno provjeriti dronom.

Foto: DVD Smokvica

Takva provjera posebno je važna jer se vatra može zadržati u panjevima, korijenju i naslagama suhog raslinja te se nakon prestanka oborina ponovno razbuktati. Zbog toga vatrogasci i nakon kiše moraju nastaviti s opreznim obilaskom i sanacijom terena. Razmjeri požara su veliki. Prema Simovićevim riječima, zahvaćeno područje dugo je približno četiri kilometra, a široko između 1,5 i dva kilometra, dok se na pojedinim mjestima proteže i šire. Sve vatrogasne snage koje su tijekom noći gasile požar ostale su na terenu. Tijekom dana očekivao se dolazak pojačanja od 85 vatrogasaca iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba, a aktivirani su i vatrogasci s Mljeta. Nakon dolaska svih snaga na požarištu bi, prema Simovićevoj najavi, trebalo biti oko 220 vatrogasaca. DVD Smokvica na Facebooku je uz fotografije spaljenog područja objavio i kratku poruku zahvale za kišu koja je stigla s prvim jutarnjim satima. "Hvala Ti za kišu. Svitanje smo dočekali s kišom", napisali su, pokazujući koliko je dolazak oblaka značio vatrogascima koji su cijelu noć proveli u borbi s vatrenom stihijom.

VIDEO Veliki požari buknuli na Korčuli i kod Šibenika, u zraku kanaderi

Ključne riječi
nevrijeme požar kiša vrijeme oblak

Komentara 1

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Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
11:02 12.07.2026.

ajme meni - vatrogasci zahvaljuju NJemu na kiši??? može li još jadnije? zahvaljuju li NJemu i na kanaderima???

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