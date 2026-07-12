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OPREZ NA PUTU!

Opet gužve! Nastale kolone na cestama prema moru, HAK upozorava na skliske kolnike i zastoje

Foto: HAK
1/11
Autor
Lorena Posavec
12.07.2026.
u 09:37

Na stanje u prometu tijekom dana utjecat će i promjenjive vremenske prilike, zbog kojih su ponegdje mogući dodatno otežani uvjeti vožnje

Promjenjivo vrijeme, mjestimice skliski kolnici te pojačan promet na cestama prema moru obilježit će današnji dan. Vozačima se stoga savjetuju dodatni oprez, prilagodba brzine uvjetima na cesti i praćenje aktualnih prometnih informacija. Kolnici su ponegdje mokri i skliski, a promet je pojačan na većini cesta prema moru, osobito na autocestama. Povremeni zastoji bilježe se i na dionicama na kojima su u tijeku radovi, izvijestio je HAK. Na autocesti A2 Zagreb – Macelj zbog pojačanog prometa pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba formirala se kolona duga oko jedan kilometar. Državna cesta Vela Luka – Korčula (DC118) ponovno je otvorena za promet, no HAK vozačima preporučuje da je zasad izbjegavaju zbog požara koji još nije u potpunosti saniran.

Na stanje u prometu tijekom dana utjecat će i promjenjive vremenske prilike, zbog kojih su ponegdje mogući dodatno otežani uvjeti vožnje. Prema prognozi DHMZ-a, danas će biti djelomice sunčano. Ujutro i prijepodne uz više oblaka mjestimice će biti kiše, pljuskova i grmljavine na istoku Hrvatske i u Dalmaciji, gdje je prolazno moguć i jak vjetar. Poslijepodne je poneki pljusak moguć uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, dok će na Jadranu biti bure, a od sredine dana sjeverozapadnjaka, koji na dalmatinskim otocima mjestimice može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 27 i 31 Celzijeva stupnja.

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Ključne riječi
kolona gužva autoceste promet HAK

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