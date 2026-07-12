Opet gužve! Nastale kolone na cestama prema moru, HAK upozorava na skliske kolnike i zastoje

Promjenjivo vrijeme, mjestimice skliski kolnici te pojačan promet na cestama prema moru obilježit će današnji dan. Vozačima se stoga savjetuju dodatni oprez, prilagodba brzine uvjetima na cesti i praćenje aktualnih prometnih informacija. Kolnici su ponegdje mokri i skliski, a promet je pojačan na većini cesta prema moru, osobito na autocestama. Povremeni zastoji bilježe se i na dionicama na kojima su u tijeku radovi, izvijestio je HAK. Na autocesti A2 Zagreb – Macelj zbog pojačanog prometa pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba formirala se kolona duga oko jedan kilometar. Državna cesta Vela Luka – Korčula (DC118) ponovno je otvorena za promet, no HAK vozačima preporučuje da je zasad izbjegavaju zbog požara koji još nije u potpunosti saniran.

Na stanje u prometu tijekom dana utjecat će i promjenjive vremenske prilike, zbog kojih su ponegdje mogući dodatno otežani uvjeti vožnje. Prema prognozi DHMZ-a, danas će biti djelomice sunčano. Ujutro i prijepodne uz više oblaka mjestimice će biti kiše, pljuskova i grmljavine na istoku Hrvatske i u Dalmaciji, gdje je prolazno moguć i jak vjetar. Poslijepodne je poneki pljusak moguć uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, dok će na Jadranu biti bure, a od sredine dana sjeverozapadnjaka, koji na dalmatinskim otocima mjestimice može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 27 i 31 Celzijeva stupnja.