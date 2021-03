Nevjerojatno je što Udba radi jednom od najvećih hrvatskih domoljuba

Subota

6. 3. 2021.

Nakon višetjedne okupacije omladinskih hordi, u centru Zagreba svanulo je jutro slobode! Završena je VRA “Mladež-ludež 21.” Centar omladinske pobune smješten na bivšem trgu jugoslavenskog diktatora Tita danas je prepun građana koji bacaju cvijeće po pripadnicima vojno-redarstvenih snaga koji su potjerali elitne omladinske postrojbe koje su do zadnjeg piva pružale otpor oko Zdenca života. Televizijske ekipe koje su prve ušle u okupirano područje zabilježile su razmjere devastacije područja oko HNK. Svuda odbačene vrećice iz Konzuma, a u kolikoj su panici mladi bježali, svjedoči gomila nepopijenih boca piva, pa čak i jedan nepopušeni joint. Uglavnom, mladih smo se riješili. Idemo dalje.

Nedjelja

7. 3. 2021.

Iako su mladi do nogu potučeni, policija je na oprezu i skače na svaki šum ili potencijalni znak da bi mogli uzvratiti. Tako su, nakon anonimne dojave, u zoru upale u jedan privatni stan u Krajiškoj ulici, gdje je susjedima bilo sumnjivo što se u jednom stanu noćima nije gasilo svjetlo, a iz stana je stalno dolazio neki neprirodan zvuk. Vrata im je na kraju otvorio građanin Z. M. (54). U stanu je bio sam, a policajci su otkrili da je zvuk koji je iritirao snene građane zapravo bila interpretacije “Lijepe naše” u izvođenju Josipe Lisac. Zamolili su građanina da glazbu stiša, a kada su ga upitali zašto ne spava, odgovorio im je kako noćima smišlja kako zeznuti Plenkija u vezi s Vrhovnim sudom. Na kraju je ipak priveden jer Plenki ne voli da ga zezaju.

Ponedjeljak

8. 3. 2021.

Postoje mnogi misteriji modernog doba za koje znanost nema odgovora. U Hrvatskoj se mnogi, recimo, pitaju kako je bilo moguće opljačkati baš sve naše gospodarske resurse i uništiti kompletnu industriju a da netko za to ne bude osuđen, a ovih dana znanost nema odgovora na pitanje kako je umro Milan Bandić, vlasnik glavnoga grada Republike Hrvatske. Puno je pitanja ostalo. Gdje je umro, u koliko je sati umro, u čijem je naručju umro i je li na čelu osjetio ruku vidarice ili je zadnje što je čuo na ovom svijetu bila panika njegovih prijatelja koji su se bojali da će umrijeti tamo gdje ne treba. Uz Milana su i za života bili vezani mnogi misteriji. Nije, naime, jasno kako je uopće bio na slobodi nakon svih afera, a sada se ne zna ni kako je otišao. Dobro, zna se, ali je malo nezgodno reći.

Utorak

9. 3. 2021.

Nije rijetka pojava da se nevjesta i svekrva ne slažu. Nije ni rijetka pojava da mladoženja iz te priče ima problema s tatom, i to golemih jer mu se tata ne javlja na telefon. Zna se dogoditi i da djed baš i nije zadovoljan kada mu se unuk pojavi na vratima s djevojkom druge nacionalnosti, vjere ili rase. Ima takvih stvari.

Ono što je zbilja krajnje neobično jest zašto je milijarda ljudi na ovom svijetu gledala takve gluposti u direktnom prijenosu i zašto nas danima teroriziraju s likovima poput izvjesne Meghan i izabranika njezina srca Harryja. Kakve to, zaboga, ima veze s nama i tko je kriv da nam se nebitnim tračevima iz Engleske skreće pozornost s puno važnijih stvari, kao što je, recimo, svađa Plenkija i Zoke u koju se hrabro na strani jačega uključio i Gogo Jandroković?

Srijeda

10. 3. 2021.

Mnogi se u Hrvatskoj pitaju gdje bi se u ovoj napaćenoj, opljačkanoj i do kosti oglodanoj zemlji moglo još uzeti koju pinku. Kolika panika vlada zbog posljednjih prirodnih resursa, dokazuje i tučnjava HDZ-ovaca za neko gradonačelničko mjesto u razorenoj provinciji. Posebno je velika frka oko Županje, gdje je jedna satnija HDZ-ovaca napustila stranku uvrijeđena što njihov kandidat neće moći podijeliti s njima ostatak plijena nakon lokalnih izbora. Pobijedila je druga stranačka struja, a poraženi idu s nezavisnom listom. Borba za te pozicije dokazuje da se u ovoj zemlji ipak još ima gdje ugraditi i iduće četiri godine pitati investitore “ima li mene tute”.

Četvrtak

11. 3. 2021.

Terase su pune, grozdovi ljudi piju kavu i hvataju zrake sunca, a ulicama odjekuje pjesma “Nikom nije lepše neg’ je nam’, samo da je ovako svaki dan”. Treba priznati da doista “nikom nije lepše neg’ je nam”. Recimo, u BiH i Srbiji se zbog rasta brojki zaraženih uvodi djelomično lockdown, zatvaraju se i Slovenci, paničare mnoge europske zemlje. Mi smo mrtvi hladni. Doduše nemamo cjepiva, a čekamo da nam isporuče ono koje je polovica Europe zabranila. Istina, brojke nam rastu, ali Stožer ne paničari. Proljeće kuca na vrata, ljudima je lijepo na terasama. Doista, što bi se loše moglo dogoditi?

Petak

12. 3. 2021.

Nevjerojatno je što Udba radi jednom od naših najvećih domoljuba, vukovarskom gradonačelniku Ivanu Penavi. Zamislite koliko je to zlo da su mu počeli prekapati imovinu i tvrditi da je naš Ivan, kao i mnogi drugi prije njega, na dužnosti namirio i sebe i bližu rodbinu. Zamislite, bagra je otkrila da je Ivanov tata kupio nekakvo zemljište da bi pod stare dane mogao napraviti vrt i popraviti kućni budžet, pa se nemalo iznenadio kada je otkrio da će se na tom zemljištu graditi zaobilaznica i da će trasa prolaziti tik uz njegovo zemljište! Pa se otkrilo da je tata kupio još nekoliko čestica na drugom mjestu gdje će saditi orahe, a da je sin do tog mjesta asfaltirao cestu i sada tvrde da je to napravio namjerno! Otkrili su i da su tata i mama dobili od države stan, i pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potpisali da nemaju nikakav drugi stambeni objekt, a onda se otkrilo da su imali kuću na Visu. Pa zar čovjek ne može zaboraviti da im kuću na Visu?