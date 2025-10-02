Naši Portali
POLICIJA TRAGA ZA LOPOVIMA

Mislila je da su dobri Samaritanci: Žena tražila pomoć, snimka otkrila pokvaren potez grupe mladića

Screenshot X
VL
Autor
Večernji.hr
02.10.2025.
u 21:34

Policija je upozorila da video incidenta kruži online, te je pozvala sve svjedoke da im se jave i podjele bitne informacije

Na britanskoj željezničkoj stanici Ilford dogodio se neočekivani incident koji je šokirao putnike. Žena je slučajno ispustila mobitel na elektrificirane tračnice, a grupa mladića koja je navodno htjela „pomoći” umjesto da ga vrati, ukrala ga je i pobjegla.

Videozapis koji se djeli na mrežama,  pokazuje kako žena očajnički traži pomoć nakon što joj je mobitel pao na tračnice. Dvojica mladića s perona spustili su se do ruba tračnica i podigli mobitel, a kada je žena pokušala preuzeti svoj uređaj, mladići i treća osoba iz grupe jednostavno su otišli. Osoblje stanice pokušalo ih je spriječiti u bijegu, no mladić s mobitelom iznenada ga je bacio preko ograde prijateljima koji su ga čekali, a oni su pobjegli s mjesta događaja. Žrtva je pokušala sustići lopove, ali bez uspjeha.

Kako piše, DailyMail, britanska prometna policija priopćila je da su službenici zaprimili dojavu oko 18:40 22. rujna. „Grupa mladića naletjela je na žrtvu, uzrokovala pad mobitela na tračnice, a jedan od njih ga je potom podigao i pobjegao,” stoji u priopćenju. Policija je upozorila da video incidenta kruži online, te je pozvala sve svjedoke da im se jave.
