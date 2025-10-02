FOTO Opsadno stanje u Manchesteru: Zaletio se autom na ljude, pa ih izbo nožem. Policija ga upucala?

Ispred sinagoge u Manchesteru došlo je do napada nožem, a policija je potvrdila da je upucala osumnjičenog i kako vjeruju da je on počinitelj. U napadu je prema prvim informacijama ozlijeđeno četvero ljudi. Zasad se ne zna težina njihovih ozljeda. Jedan svjedok je kazao da se prije napada počinitelj autom zaletio među ljude.

FOTO Stižu prve snimke s mjesta užasa u Manchesteru: 'Izbjegavajte ovo područje'

Kako javlja BBC gradonačelnik Andy Burnham, savjetovao je građanima da izbjegavaju to područje. Hitna pomoć poslala je ekipe na mjesto događaja, surađuje s policijom i pruža medicinsku pomoć ozlijeđenima. Gradonačelnik Manchestera također je rekao da se "vjeruje" da je počinitelj mrtav, ali je za BBC Radio Manchester rekao da ta informacija još nije potvrđena.

Policija je poslala priopćenje oko incidenta ispred sinagoge. Primili su dojavu o incidentu ispred sinagoge Hebrejske kongregacije Heaton Park na Middleton Roadu, Crumpsall, Manchester. Prijavljeno je da je automobil krenuo prema ljudima, a jedan muškarac je izboden nožem. Potom su, kako kažu raspoređeni policajci s vatrenim oružjem nakon dodatnih prijava o napadu nožem na zaštitara. Policija je potom upucala osumnjičenog muškarca za koje vejruju da je počinitelj. Dodaju bolničari pružaju pomoć ozlijeđenima, njih četvero koji su ih zadobili od udara vozila ili uboda nožem. "Građani se mole da izbjegavaju područje Middleton Roada između Wilton Roada i Crumpsall Lane dok policija i hitne službe upravljaju situacijom", poručili su iz policije.

Kako javlja Sky News Sir Keir Starmer se vraća sa summita u Kopenhagenu na hitan sastanak.

U kratkoj objavi na društvenim mrežama, Sir Keir Starmer kaže da je "zgrožen" napadom u sinagogi u Crumpsallu. "Činjenica da se ovo dogodilo na Jom Kipur, najsvetiji dan u židovskom kalendaru, čini to još strašnijim. Moje misli su s voljenima svih pogođenih, a moja zahvala ide hitnim službama i svim prvim interventnim službama", napisao je.