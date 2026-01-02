Naši Portali
BREAKING
KAKAV SRETNIK

Splićanin pogodio 5+1 na Eurojackpotu i osvojio pravo bogatstvo, otkrio kako bira brojeve

Šibenik: Prodajno mjesto na kojem je uplaćen dobitni listić Eurojackpota
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
02.01.2026.
u 09:59

Priznaje kako je ovo njegov prvi značajni dobitak, a za osvojeni iznos doznao je putem teleteksta

Na glavnu blagajnu Hrvatske lutrije ovog tjedna stigao je igrač iz Splita po vrijedan dobitak osvojen u Eurojackpotu. Sretni dobitnik pogodio je kombinaciju 5+1 i tako osvojio iznos od 669.842,80 eura, izvijestila je Hrvatska lutrija. 

Dobitni listić uplatio je, kao i inače, na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Splitu, na adresi Matoševa BB. Dobitnik ističe kako redovito igra Eurojackpot, a brojeve najčešće bira prema datumima rođenja svojih bližnjih, koji su mu ovaj put donijeli sreću.

Priznaje kako je ovo njegov prvi značajni dobitak, a za osvojeni iznos saznao je putem teleteksta. Uzbuđenje je bilo toliko snažno da, kako sam kaže, cijelu noć nije mogao spavati. Radosnu vijest odmah je podijelio s članovima obitelji i rodbinom.

Na Staru godinu osvojen je dobitak Joker 5 u iznosu od 6.000,00 eura, a dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Koprivnici (Ivana Česmičkog 26). Večeras je prvo kolo Eurojackpota u novoj godini, a Jackpot iznosi 71,000.000,00 eura. 
Ključne riječi
Hrvatska Lutrija Eurojackpot

