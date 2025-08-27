Neviđeni skandal u Danskoj: Trojac u tajnosti radio za Trumpa, pripremali operaciju Grenland

U posljednjim mjesecima američki predsjednik Donald Trump znatno je smanjio javne istupe u medijima u vezi s danskim Grenlandom, pa se nakratko činilo kako njegova ranija opsesija Grenlandom, uključujući i famozni plan o njegovu preuzimanju, povukla u drugi plan. No ipak današnji izvještaji danske javne televizije DR ukazuje na to da američki interesi na otoku i dalje ostaju aktivni.

Prema informacijama DR-a, Amerikanci povezani s Trumpom i njegovom administracijom pokušavaju se infiltrirati u Grenland. Riječ je o najmanje trojici Amerikanaca koji su, među ostalim aktivnostima, sastavili popis imena građana Grenlanda koji podržavaju Trumpove planove za preuzimanje otoka. Zasad se ne zna jesu li radili po izravnom nalogu Bijele kuće ili samostalno. Jedan od tih Amerikanaca, koji je ranije ove godine boravio u glavnom gradu Nuuku kako bi izradio popise građana koji su naklonjeni ili kritični SAD-u, i dalje radi na tome da Grenland postane dio Sjedinjenih Država, tvrdi jedan izvor blizak slučaju

Drugi izvor dodaje kako su neki od američkih aktivnosti na Grenlandu tijekom ljeta djelovali “na nižoj razini”, no to ne mora nužno biti znak smirivanja. "Možda je ovo što sada doživljavamo tišina pred oluju. Možda je manja aktivnost u Grenlandu znak da profesionalne institucije sada djeluju diskretnije, što im omogućuje da bolje prikriju svoje aktivnosti", rekao je anonimni izvor. Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen osudio je pokušaj miješanja u unutarnje poslove: “Neprihvatljiv je svaki pokušaj utjecaja na Kraljevinu.” Parlamentarna zastupnica Aaja Chemnitz dodala je da Grenland treba sam odlučiti o svojoj budućnosti. Rasmussen je najavio sastanak s opozvanim otpravnikom poslova.

Predsjednica Konzervativne stranke Mona Juul zabrinuta je zbog pokušaja Amerikanaca da se infiltriraju u Grenland i naštete odnosima s Danskom. U intervjuu za DR nazvala je cijelu situaciju “potpuno neprihvatljivom” i istaknula kako se “saveznici ne smiju tako ponašati jedni prema drugima”. – SAD bi trebao biti naš bliski saveznik. Trenutačno je teško to prepoznati. Ovo je potpuno neprihvatljivo – rekla je Juul.

Prema najnovijim informacijama, dansko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je američkog diplomata na sastanak u ministarstvu. Sastanak, koji je Lars Løkke Rasmussen nazvao preventivnim razgovorom, očekuje se već danas. Cilj je jasno staviti do znanja da bi svaka službena umiješanost u ponašanje trojice Amerikanaca u Grenlandu, uključujući izradu popisa građana prema njihovim stajalištima prema američkim planovima, bila u suprotnosti s međunarodnim pravilima.

Šef Radikalne stranke Martin Lidegaard nazvao je priču o trojici Amerikanaca ozbiljnom i neugodnom, osobito ako se pokaže da su djelovali u službenoj funkciji. "Teško je dokazati, ali teško je i ne posumnjati. To znači da ne možemo imati povjerenje u američku administraciju, što je ozbiljno za odnose između SAD-a i Danske, ali naravno i između Grenlanda i SAD-a", rekao je Lidegaard.