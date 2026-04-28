SVEČANI DOČEK KRALJEVSKE OBITELJI

Trump nizao šale na račun kraljevske obitelji: 'Moja majka je bila zaljubljena u kralja Charlesa. Ovo nikad nećemo zaboraviti...'

Foto: REUTERS
1/11
VL
Autor
Večernji.hr
28.04.2026.
u 18:12

Trump je kroz šalu komentirao nekoliko tema vezanih uz kraljevsku obitelj

Američki predsjednik Donald Trump u opuštenom je tonu pozdravio goste i obratio se sudionicima na svečanom dočeku britanskog kralja Charlesa III i kraljice Camille u Wahingtonu. Okupljenima se obratio već na početku govora, osvrnuvši se na kišu koja je padala riječima: 'Kakav je ovo prekrasan britanski dan', našalio se Trump, dodajući dobrodošlicu kralju i kraljici, javlja Sky news.

Govoreći o ranijim državnim posjetima Ujedinjenom Kraljevstvu, kojih je imao dva, a posljednji je bio u rujnu, Trump je istaknuo osobni dojam posjeta i gostoprimstva kraljevske obitelji. 'Melania i ja nikada nećemo zaboraviti spektakularnu čast koju su nam Vaša veličanstva ukazala tijekom našeg izvanrednog posjeta dvorcu Windsor prošlog rujna. Sada nam je ogromna čast ugostiti vas i imat ćete prekrasan kratki boravak.'

U nastavku govora Trump je u šali komentirao i govor kralja Charlesa u Kongresu, istaknuvši njegov britanski naglasak. 'Zbog vašeg prekrasnog naglaska, sve ćete učiniti vrlo zavidnima dok budete kasnije danas držali govor u Kongresu', rekao je Trump, dodajući kako je riječ o 'najrjeđim darovima' koje su Britanci prenijeli Amerikancima.

Osvrnuo se i na povijesne veze dviju zemalja. 'Imali smo kulturu, karakter i vjerovanje prije nego što smo uopće proglasili neovisnost. Došlo je iz malog, ali moćnog kraljevstva s druge strane mora.' Trump je u dijelu govora ponovno skrenuo u osobniji ton, govoreći o odnosu svoje obitelji prema britanskoj monarhiji, posebno prema kralju Charlesu.

Rekao je i da je njegova majka bila zaljubljena u kralja Charlesa. 'Svaki put kad bi kraljica bila uključena u ceremoniju, moja majka bi bila prikovana za televizor i govorila bi: ‘vidi Donalde, vidi kako je to lijepo’,' izjavio je Trump. Govoreći o obiteljskim uspomenama i odnosu prema britanskoj kraljevskoj obitelji, američki predsjednik je naglasio dugogodišnju fascinaciju njegove majke kraljevskim protokolom i ceremonijama.
