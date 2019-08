Neugodno iskustvo Beograđana: U Hrvatskoj mu odbili iznajmiti auto jer je Srbin

Novinar iz Beograda, Đ.G. (38), svako ljeto putuje po Hrvatskoj, a ove godine ga je skoro spriječilo to što je htio iznajmiti automobil u rent a caru, ali, kako kaže, u tvrtki Malkoč d.o.o su ga odbili zbog toga što je iz Srbije. Beograđanin je odmah upitao zašto je problem njegovo državljanstvo, a iz rent a car tvrtke su mu odgovorili kako je razlog tome što Srbi često kradu automobile.

- Da ne volim Zagreb i Hrvatsku, ne bi dolazio tu. Imamo sjajne prijatelje u Zagrebu. Smješteni smo kod zagrebačkih prijatelja i sve je baš sjajno, osim tog rentanja automobila. Ja jako volim vaš grad, i zemlju, vrlo često tu dolazim i tijekom svih ovih godina nikada nisam imao niti najmanji problem, pogotovo ne s rentanjem automobila. Kada mi je rečeno da ne mogu unajmiti auto zato što sam državljanin Srbije bilo mi je baš krivo- kazao je 38-godišnjak za Net.hr.

Iz sporne su tvrtke potvrdili navode beogradskog novinara. Objašnjavaju kako se njihova firma drži te politike zato što im je u proteklih deset godina ukradeno 17 automobila, a počinitelji su bili mahom iz Srbije.

- Ja sam sve te slučajeve krađe prijavio, a i dan danas se za nekim od tih vozila traga. Trenutno traje međunarodna akcija na području Banja Luke i radi se pretres jednog državljanina Srbije u kojem su nađena ukradena vozila. Previše sam uložio u svoju firmu, a kada automobil nestane, osiguranje mi to ne želi platiti pa ja iz svog džepa moram automatski zatvoriti leasing gdje sam se zadužio. Tko to može razumjeti neka razumije, a tko ne može ne mora. Osiguranja u Hrvatskoj poput HOC osiguranja i Allianza koja neće pokriti rent a car policu za Srbiju. To je tako jer ovdje ljudi dolaze sa srpskim dokumentima, uzme automobil, ode u Srbiju i proda ga za dvije, tri, četiri tisuće eura i nama napravi veliku štetu. Primjerice, prošle godine nam je ukraden Passat od 30.000 eura- rekao je vlasnik tvrtke, Goran Malkoč, za Net.hr.

Malkoč objašnjava kako ni polog, ni kartica nisu nikakva garancija. Druge tvrtke se ne drže ovog pravila.

- Imali smo situaciju i kada bi nam ljudi dali i polog i karticu pa ni to nije bila garancija da automobil neće ukrasti. To policija jako dobro zna. Što ljudi rade? Odu u banku i stavi neki polog na banku pa dobije kreditnu karticu. Tada dođe ovdje u Hrvatsku i napravi sedam do osam rent a cara, što znači da uzme toliko automobila u jednom komadu. Dakle, ide od tvrtke do tvrtke. Prije jedno dvije godine došao je stomatolog iz Srbije koji inače ima stomatološku ordinaciju, rekli bi čovjek neće ukrasti vozilo. U Hrvatskoj je ukrao osam skupocjenih automobila jer se uvalio u kockarske dugove pa je dugove išao rješavati krađom automobila i prodajom istih. Tako je napravio štetu od pola milijuna eura- rekao je Malkoč za Net.hr.

Dodaje kako su svaku krađu prijavili policiji, a naposljetku su im oni sami rekli da je najbolje rješenje da prestanu iznajmljivati automobile državljanima Srbije.